Компания Huawei готовит к выпуску складной смартфон Mate V. Слухи пришли сразу из нескольких источников, а затем перекочевали в разных вариациях в несколько онлайн-изданий.
Первая неожиданность - это форм-фактор. По словам надежного источника, Huawei работает над устройством с вертикально складывающимся экраном. Такой тип телефонов обычно называют раскладушками.
Huawei уже входит в число компаний, выпустивших складные смартфоны. Первая модель Huawei Mate X появилась два года назад. Однако, судя по откликам продавцов, ее дизайн не привлек того внимания, на которое рассчитывал производитель. Одна из особенностей ранее выпущенного смартфона была связана с раскрытием на полную ширину до формата планшета.
Новый смартфон Huawei, по слухам, окажется более компактным и будет складываться вдоль горизонтальной оси.
Как утверждает другой информатор под ником Digitial Chat Station, Huawei разрабатывает складной смартфон-раскладушку, который, как и раньше, будет позиционироваться на рынке как смартфон высокого класса. Он также добавил, что новая складная модель окажется ориентирована на женскую аудиторию. О сроках выхода телефона не сообщается.
Рассказали источники и о названии смартфона. Он не войдет в серию Huawei Mate X, став первым представителем новой линейки Huawei Mate V. Выбор буквы V связывают со схожестью на механизм складывания нового смартфона.
Появилась также непроверенная информация, что новинка получит чипсет Kirin 9000, но о ее других особенностях пока ничего неизвестно.
Huawei собирается провести крупную презентацию 21 октября 2021 года. Появится ли на ней этот смартфон, пока также непонятно.