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Huawei готовит складной смартфон Mate V

29 сентября 2021, 17:25




Компания Huawei готовит к выпуску складной смартфон Mate V. Слухи пришли сразу из нескольких источников, а затем перекочевали в разных вариациях в несколько онлайн-изданий.

Первая неожиданность - это форм-фактор. По словам надежного источника, Huawei работает над устройством с вертикально складывающимся экраном. Такой тип телефонов обычно называют раскладушками.

Huawei уже входит в число компаний, выпустивших складные смартфоны. Первая модель Huawei Mate X появилась два года назад. Однако, судя по откликам продавцов, ее дизайн не привлек того внимания, на которое рассчитывал производитель. Одна из особенностей ранее выпущенного смартфона была связана с раскрытием на полную ширину до формата планшета.

Huawei готовит к выпуску складной смартфон Mate V


Новый смартфон Huawei, по слухам, окажется более компактным и будет складываться вдоль горизонтальной оси.

Как утверждает другой информатор под ником Digitial Chat Station, Huawei разрабатывает складной смартфон-раскладушку, который, как и раньше, будет позиционироваться на рынке как смартфон высокого класса. Он также добавил, что новая складная модель окажется ориентирована на женскую аудиторию. О сроках выхода телефона не сообщается.

Рассказали источники и о названии смартфона. Он не войдет в серию Huawei Mate X, став первым представителем новой линейки Huawei Mate V. Выбор буквы V связывают со схожестью на механизм складывания нового смартфона.

Huawei готовит к выпуску складной смартфон Mate V


Появилась также непроверенная информация, что новинка получит чипсет Kirin 9000, но о ее других особенностях пока ничего неизвестно.

Huawei собирается провести крупную презентацию 21 октября 2021 года. Появится ли на ней этот смартфон, пока также непонятно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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