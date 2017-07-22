В последнее время на сайте Samsung в различных странах наблюдается странная картина: производитель удаляет страницы поддержки, открытые для смартфона Samsung Galaxy S21 FE. Удаляются также любые упоминания, связанные с этой моделью.
Это вызывает глубокую печаль у поклонников бренда по очевидной причине: буквы FE в ее названии означают Fan Edition, а сам смартфон уже давно называют «народным флагманом». Модель должна была получить большинство флагманских функций и новейших возможностей поколения Samsung Galaxy S21 при заметно более доступной цене. По слухам, она появилась бы в продаже за 625-719 долларов (45 600 - 52 400 руб.).
Компания Samsung уже не в первый раз готовилась выпустить «фанскую» версию Galaxy S21, ориентированную на поклонников бренда, которые непременно хотят пользоваться флагманским смартфоном Samsung, но не имеют достаточных для этого денег. Этим выпуском Samsung была намерена активно поддержать сообщество поклонников, предложить им доступный флагманский смартфон в «сокращенной» конфигурации.
Изначально ожидалось, что запуск Samsung Galaxy S21 FE состоится в августе. Затем сроки сдвинулись на октябрь. Теперь, похоже, компания пытается «похоронить» устройство, даже не «родив» его. Это может быть связано с успешными продажами складного Galaxy Z Flip3 и глобальной нехваткой микросхем, уже вызвавшей множество проблем с поставками.
Страницы поддержки Galaxy S21 FE сначала были переименованы для модели SM-G990B, что отражало факт реального существования как минимум готового к массовому производству эталона. Затем Samsung начала удалять их с официальных сайтов в разных странах, включая Гонконг, Сингапур, страны Южной Африки и другие.
Это явно указывает на то, что компания отменяет выпуск «фанского» устройства.