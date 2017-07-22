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Samsung удаляет все следы народного флагмана Galaxy S21 FE со своих сайтов

29 сентября 2021, 18:22




В последнее время на сайте Samsung в различных странах наблюдается странная картина: производитель удаляет страницы поддержки, открытые для смартфона Samsung Galaxy S21 FE. Удаляются также любые упоминания, связанные с этой моделью.

Это вызывает глубокую печаль у поклонников бренда по очевидной причине: буквы FE в ее названии означают Fan Edition, а сам смартфон уже давно называют «народным флагманом». Модель должна была получить большинство флагманских функций и новейших возможностей поколения Samsung Galaxy S21 при заметно более доступной цене. По слухам, она появилась бы в продаже за 625-719 долларов (45 600 - 52 400 руб.).

Ожидаемая модель Samsung Galaxy S21 FE может не увидеть свет


Компания Samsung уже не в первый раз готовилась выпустить «фанскую» версию Galaxy S21, ориентированную на поклонников бренда, которые непременно хотят пользоваться флагманским смартфоном Samsung, но не имеют достаточных для этого денег. Этим выпуском Samsung была намерена активно поддержать сообщество поклонников, предложить им доступный флагманский смартфон в «сокращенной» конфигурации.

Изначально ожидалось, что запуск Samsung Galaxy S21 FE состоится в августе. Затем сроки сдвинулись на октябрь. Теперь, похоже, компания пытается «похоронить» устройство, даже не «родив» его. Это может быть связано с успешными продажами складного Galaxy Z Flip3 и глобальной нехваткой микросхем, уже вызвавшей множество проблем с поставками.

Ожидаемая модель Samsung Galaxy S21 FE может не увидеть свет


Страницы поддержки Galaxy S21 FE сначала были переименованы для модели SM-G990B, что отражало факт реального существования как минимум готового к массовому производству эталона. Затем Samsung начала удалять их с официальных сайтов в разных странах, включая Гонконг, Сингапур, страны Южной Африки и другие.

Это явно указывает на то, что компания отменяет выпуск «фанского» устройства.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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