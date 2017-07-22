Пользователь нового складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 столкнулся с самопроизвольным возгоранием телефона. Инцидент произошел в ремонтной мастерской. Несмотря на «космическую» цену смартфона, которая составляет 1799 долларов, он горит не хуже китайских подделок.
Поводом для обращения в ремонтную мастерскую стало падение смартфона на твердую поверхность в результате неловкого обращения. Неделю спустя пользователь принес упавший смартфон в мастерскую, где была проведена его оценка. По мнению мастера, телефон не подлежал ремонту. Поскольку аппарат находился на гарантии, мастер посоветовал отправить его по почте непосредственно в сервисный центр Samsung. Предполагалось, что там телефон заменят на новый. При подготовке смартфона к отправке, он внезапно и самопроизвольно загорелся. Процесс горения удалось заснять на видео.
The Samsung Galaxy Z Fold 3 blew up on me when I was getting ready to box it up. Had to throw it in the garage. Definitely had some integrity damage. Can you imagine if it did this in shipping 🙁 pic.twitter.com/OnPHfZmKod
По мнению владельца смартфона, возгорание произошло по причине нарушения целостности батареи смартфона или его конструкции. В мастерской считают, что причин могло быть несколько, но факт самопроизвольного возгорания не отрицают.
В настоящий момент нет точного ответа, почему произошло возгорание. Samsung намерена провести тщательное расследование, получив смартфон, и выявить виновника или причину возгорания.
Аналогичный инцидент произошел ранее с моделью Samsung Galaxy A21. Самопроизвольное возгорание произошло со смартфоном после приземления рейса авиакомпании Alaska Airlines. Возгорание сопровождалось выделением большого количества дыма, в связи с чем пришлось экстренно эвакуировать пассажиров самолета.