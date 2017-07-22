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Почти новый складной флагман Samsung Galaxy Z Fold3 взорвался в мастерской

29 сентября 2021, 19:38




Пользователь нового складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 столкнулся с самопроизвольным возгоранием телефона. Инцидент произошел в ремонтной мастерской. Несмотря на «космическую» цену смартфона, которая составляет 1799 долларов, он горит не хуже китайских подделок.

Почти новый складной флагман Samsung Galaxy Z Fold3 взорвался в мастерской


Поводом для обращения в ремонтную мастерскую стало падение смартфона на твердую поверхность в результате неловкого обращения. Неделю спустя пользователь принес упавший смартфон в мастерскую, где была проведена его оценка. По мнению мастера, телефон не подлежал ремонту. Поскольку аппарат находился на гарантии, мастер посоветовал отправить его по почте непосредственно в сервисный центр Samsung. Предполагалось, что там телефон заменят на новый. При подготовке смартфона к отправке, он внезапно и самопроизвольно загорелся. Процесс горения удалось заснять на видео.



По мнению владельца смартфона, возгорание произошло по причине нарушения целостности батареи смартфона или его конструкции. В мастерской считают, что причин могло быть несколько, но факт самопроизвольного возгорания не отрицают.

В настоящий момент нет точного ответа, почему произошло возгорание. Samsung намерена провести тщательное расследование, получив смартфон, и выявить виновника или причину возгорания.

Аналогичный инцидент произошел ранее с моделью Samsung Galaxy A21. Самопроизвольное возгорание произошло со смартфоном после приземления рейса авиакомпании Alaska Airlines. Возгорание сопровождалось выделением большого количества дыма, в связи с чем пришлось экстренно эвакуировать пассажиров самолета.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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