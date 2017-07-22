Японская компания Filco выпустила клавиатуру Majestouch 2S Metal SUS, которую можно без всякого преувеличения назвать «по-настоящему прочной». Секрет повышенной надежности кроется в использовании для корпуса стального прокатного листа из настоящей японской нержавеющей стали SUS304HL толщиной от 1,6 до 2 мм с тончайшим защитным покрытием (HL).
Индивидуальность такой клавиатуры обеспечена. Ее сверхпрочное шасси имеет вес, который не встретить нигде в другом месте - почти 4,4 кг, не считая встроенной подставки для запястий.
Клавиатура Majestouch 2S Metal SUS оснащена ввинчиваемыми, регулируемыми по высоте, ножками. Они позволяют установить клавиатуру с нужным наклоном. Если же высота установки оказывается недостаточно большой, то для ее увеличения можно использовать дополнительный набор ножек, устанавливаемые под нижней частью клавиатуры.
Filco предлагает использовать четыре различных варианта переключателей Cherry MX для раскладки ANSI США: коричневый, синий, красный и серебристый. Японская версия имеет свои особенности.
Для подключения используется USB-кабель; в комплект входит также адаптер PS/2, что позволяет подключаться к любым, даже устаревшим системам.
В комплекте предусмотрена небольшая упорная площадка для запястий. Ее рекомендуют использовать при длительной печати; по заверению производителя, это делает процесс печати более удобным и комфортным.
Кнопки клавиатуры изготовлены из традиционного материала - полибутилентерефталата (PBT). Он выделяется несколько необычным, светло-зеленым оттенком. Для отображения режимов работы компания Filco предусмотрела установку светодиодов с довольно необычным фиолетовым свечением.
Клавиатура стоит немало - 336 долларов (24 500 руб.), однако ее обладание будет не только вечным, но и уникальным: наверняка ни у кого больше не найдется такой же мощной, прочной и красивой клавиатуры.