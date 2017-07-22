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Анонс клавиатуры Filco Majestouch 2S Metal SUS: настоящая японская нержавеющая сталь

29 сентября 2021, 22:27




Японская компания Filco выпустила клавиатуру Majestouch 2S Metal SUS, которую можно без всякого преувеличения назвать «по-настоящему прочной». Секрет повышенной надежности кроется в использовании для корпуса стального прокатного листа из настоящей японской нержавеющей стали SUS304HL толщиной от 1,6 до 2 мм с тончайшим защитным покрытием (HL).

Индивидуальность такой клавиатуры обеспечена. Ее сверхпрочное шасси имеет вес, который не встретить нигде в другом месте - почти 4,4 кг, не считая встроенной подставки для запястий.

Анонс клавиатуры Filco Majestouch 2S Metal SUS: настоящая японская нержавеющая сталь


Клавиатура Majestouch 2S Metal SUS оснащена ввинчиваемыми, регулируемыми по высоте, ножками. Они позволяют установить клавиатуру с нужным наклоном. Если же высота установки оказывается недостаточно большой, то для ее увеличения можно использовать дополнительный набор ножек, устанавливаемые под нижней частью клавиатуры.

Анонс клавиатуры Filco Majestouch 2S Metal SUS: настоящая японская нержавеющая сталь


Filco предлагает использовать четыре различных варианта переключателей Cherry MX для раскладки ANSI США: коричневый, синий, красный и серебристый. Японская версия имеет свои особенности.

Для подключения используется USB-кабель; в комплект входит также адаптер PS/2, что позволяет подключаться к любым, даже устаревшим системам.

Анонс клавиатуры Filco Majestouch 2S Metal SUS: настоящая японская нержавеющая сталь


В комплекте предусмотрена небольшая упорная площадка для запястий. Ее рекомендуют использовать при длительной печати; по заверению производителя, это делает процесс печати более удобным и комфортным.

Кнопки клавиатуры изготовлены из традиционного материала - полибутилентерефталата (PBT). Он выделяется несколько необычным, светло-зеленым оттенком. Для отображения режимов работы компания Filco предусмотрела установку светодиодов с довольно необычным фиолетовым свечением.

Анонс клавиатуры Filco Majestouch 2S Metal SUS: настоящая японская нержавеющая сталь


Клавиатура стоит немало - 336 долларов (24 500 руб.), однако ее обладание будет не только вечным, но и уникальным: наверняка ни у кого больше не найдется такой же мощной, прочной и красивой клавиатуры.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed. Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed в компактном форм-факторе 65% предлагает сразу несколько возможностей беспроводного и проводного подключения, имеет индивидуальную RGB-подсветку каждой клавиши и выпускается в вариантах с переключателями Razer Green и Yellow. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed: первый пошёл".

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