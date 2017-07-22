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Владельцы новых процессоров Intel Xeon смогут расширить их возможности за деньги

30 сентября 2021, 10:19




Специалисты онлайн-издания Phoronix, освещающего темы развития дистрибутивов Linux, обнаружили на GitHub патч Linux, носящий название «Intel Software Defined Silicon» (или кратко SDSi). В нем обнаружены подробности, которые необходимо знать всем, кто интересуется развитием процессоров Intel.

Понятно, что в описании патча даны комментарии, имеющие отношение к процессорам Xeon. В частности, на этой странице упоминается, что SDSi «позволяет настраивать дополнительные функции процессора через процесс активации лицензии».

Intel разрабатывает опцию платного снятия блокировки для будущих процессоров Xeon


Знание прошлой истории позволяет восстановить смысл написанного. Некоторые, возможно, помнят службу обновления Intel Upgrade Service, представляющую собой систему программной блокировки некоторых функций процессора, которая была запущена Intel еще в 2010 году вместе с процессором Pentium G6951.

По своим характеристикам Pentium G6951 (2,8 ГГц) был идентичен процессору Pentium G6950 (2,8 ГГц). Однако в нем были заблокированы функции Hyper-Threading и отключено 25% кэш-памяти L2. Для снятия установленных ограничений требовалось ввести специальный PIN-код, который компания распространяла на защищенных пластиковых карточках за 50 долларов. Модернизированный таким способом процессор получал возможность одновременно обрабатывать четыре потока команд, а объем его кэша второго уровня увеличивался с 3 до 4 Мбайт.

Теперь специалисты Phoronix сделали вывод, что, похоже, Intel работает над чем-то аналогичным, но на этот раз применительно к процессору Xeon. Точные детали создаваемой процедуры пока неясны.

Phoronix упоминает только следующее: «Драйвер ядра SDSi предоставляет для каждого сокета интерфейс. Используя приложение, доступное пользователям, можно ввести сертификат через ключ аутентификации, который записан во внутреннюю память NVRAM. Это предоставит возможность для активации «прикладных возможностей». Операция чтения сертификата из SDSi позволяет настроить конфигурацию процессора».

Пока нет ясности, какие именно функции Intel планирует предоставлять через платный доступ. Возможно, речь идет о снятии ограничений на использование AVX-512 или других «дополнительных» наборов инструкций и функций



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