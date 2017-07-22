Принадлежащее Lenovo мобильное подразделение Motorola представило планшет среднего класса Moto Tab G20. Новый планшет выделяется компактным 8-дюймовым IPS-дисплеем.
8-дюймовая сенсорная IPS-матрица планшета Moto Tab G20 обеспечивает разрешение HD+ (1280х800 пикселей) и имеет яркость до 350 нит. Соотношение экрана к корпусу составляет 85%, а экран имеет пропорции 16:10. Применяемая технология TDDI обещает получение четкой картинки.
Внутри планшета установлен чипсет MediaTek Helio P22T (MT8768T), умещающий на своем борту четыре ядра Cortex-A53 с тактовой частотой 2,3 ГГц, четыре ядра Cortex-A53 на частоте 1,8 ГГц и графический процессор IMG GE8320 650. В паре с ними установлено 3 Гбайт оперативной и 32 Гбайт встроенной памяти, которая может быть расширена до 2 Тбайт с помощью карты памяти microSD.
Планшет работает на стандартной версии ОС Android 11 и имеет специальный раздел Google Kids Space. Там фабрично загружен контент и настройки для детей. Аппарат поддерживает функцию родительского контроля.
Moto Tab G20 использует аккумулятор емкостью 5100 мАч, который обещает длительное время автономной работы: до 15 часов просмотра видео или до 18 часов веб-серфинга. Проводная зарядка обеспечивает мощность 10 Вт. На задней панели располагается 13-мегапиксельная камера без вспышки, а спереди установлена 5-мегапиксельная камера.
Планшет оснащен парой монофонических динамиков с поддержкой технологии Dolby Atmos Audio. В нем предусмотрены модули Wi-Fi, Bluetooth, порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм. Гладкий металлический корпус планшета выглядит весьма премиально.
Moto Tab G20 будет продаваться по цене 148 долларов (10 800 руб.).
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