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Анонс Moto Tab G20: недорогой планшет с 8-дюймовым дисплеем

30 сентября 2021, 13:21




Принадлежащее Lenovo мобильное подразделение Motorola представило планшет среднего класса Moto Tab G20. Новый планшет выделяется компактным 8-дюймовым IPS-дисплеем.

8-дюймовая сенсорная IPS-матрица планшета Moto Tab G20 обеспечивает разрешение HD+ (1280х800 пикселей) и имеет яркость до 350 нит. Соотношение экрана к корпусу составляет 85%, а экран имеет пропорции 16:10. Применяемая технология TDDI обещает получение четкой картинки.

Анонс планшета Moto Tab G20: 8-дюйм дисплей HD+, аккумулятор 5100 мАч, Dolby Atmos Audio


Внутри планшета установлен чипсет MediaTek Helio P22T (MT8768T), умещающий на своем борту четыре ядра Cortex-A53 с тактовой частотой 2,3 ГГц, четыре ядра Cortex-A53 на частоте 1,8 ГГц и графический процессор IMG GE8320 650. В паре с ними установлено 3 Гбайт оперативной и 32 Гбайт встроенной памяти, которая может быть расширена до 2 Тбайт с помощью карты памяти microSD.

Анонс планшета Moto Tab G20: 8-дюйм дисплей HD+, аккумулятор 5100 мАч, Dolby Atmos Audio


Планшет работает на стандартной версии ОС Android 11 и имеет специальный раздел Google Kids Space. Там фабрично загружен контент и настройки для детей. Аппарат поддерживает функцию родительского контроля.

Moto Tab G20 использует аккумулятор емкостью 5100 мАч, который обещает длительное время автономной работы: до 15 часов просмотра видео или до 18 часов веб-серфинга. Проводная зарядка обеспечивает мощность 10 Вт. На задней панели располагается 13-мегапиксельная камера без вспышки, а спереди установлена 5-мегапиксельная камера.

Планшет оснащен парой монофонических динамиков с поддержкой технологии Dolby Atmos Audio. В нем предусмотрены модули Wi-Fi, Bluetooth, порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм. Гладкий металлический корпус планшета выглядит весьма премиально.

Анонс планшета Moto Tab G20: 8-дюйм дисплей HD+, аккумулятор 5100 мАч, Dolby Atmos Audio


Moto Tab G20 будет продаваться по цене 148 долларов (10 800 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор планшета Samsung Galaxy Tab S7 FE. Большой экран, стилус S Pen в комплекте и мощный аккумулятор потенциальны способны превратить Samsung Galaxy Tab S7 в универсальное решение для работы, развлечений и творчества. Насколько этот планшет сможет повторить судьбу Galaxy S20 FE, ставшего одним из самых успешных смартфонов компании? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Tab S7 FE: планшет для работы, отдыха и творчества".

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