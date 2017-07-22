В продуктовой линейке компании POCO появился последний в этом году бюджетный смартфон серии C - POCO C31. Он имеет 6,53-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением HD+ (1600х720 пикселей) и классические пропорции 20:9. В верхней части экрана располагается каплеобразный вырез с 5-мегапиксельноц селфи-камерой с диафрагмой f/2.2.
Смартфон работает на чипсете MediaTek Helio G35 с 8-ядерным процессором с тактовой частотой 2,3 ГГц и графическим процессором IMG PowerVR GE8320. В паре с ними установлено 3/4 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и 32/64 Гбайт основной памяти eMMC 5.1, которую можно расширить до 512 Гбайт с помощью карты microSD.
На задней панели смартфона находится 13-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/2.2, дополненная 2-мегапиксельной камерой для макросъемки с фокусным расстоянием 4 см и 2-мегапиксельным датчиком глубины с диафрагмой f/2,4.
Общее питание осуществляется от аккумулятора емкостью 5000 мАч с проводной зарядкой мощностью 10 Вт. Со слов производителя, им разработана специальная технология, которая продлевает срок службы батареи на 25% и использует сотни различных способов оптимизации ее работы, не приводящих к ухудшению качества зарядки батареи даже после 1000 циклов. Он практически не теряет своего ресурса даже после 2,5 лет ежедневного использования.
Корпус смартфона имеет двухцветный дизайн задней панели и сканером отпечатков пальцев в ее верхней части. Предусмотрены аудиоразъем 3,5 мм и FM-радио. Гарантирована защищенность от брызг за счет использования покрытия P2i. Телефон работает в сетях 4G VoLTE, поддерживает беспроводную связь через Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, системы геонавигации GPS + ГЛОНАСС.
В минимальной конфигурации с 3+32 Гбайт памяти POCO C31 стоит около 8500 руб., в самой «высокой» 4+64 Гбайт - 9500 руб.