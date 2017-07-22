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Microsoft объявила о запуске центра обучения Viva Learning в октябре

30 сентября 2021, 15:19




Microsoft объявила, что новый центр обучения Viva Learning станет общедоступным для организаций в конце октября, его полномасштабное внедрение ожидается к середине ноября. Доступ будет предоставляться вместе с платным доступом по подписке к Microsoft Teams за исключением заказчиков, относящихся к образовательным и государственным организациям.

Центр централизованного обучения Viva Learning позволит пользователям Microsoft Teams интегрировать свои навыки обучения в расписание рабочего дня. Это позволит рабочей команде открывать, делиться, назначать и проходить обучение в общих библиотеках с образовательным контентом. Контент может предоставляться как самой организацией, так и ее партнерами.

Microsoft объявила о запуске центра обучения Viva Learning в октябре


Предполагается, что сотрудники, проходящие обучение, смогут обмениваться мнением о своем процессе обучения и степени удовлетворенности. Это будет формировать в коллективе сплоченность, сами сотрудники получат дополнительную заинтересованность в продолжении работы в текущей организации, где им предоставляется возможность для обучения и роста.

Положительный эффект для организации от внедрения платформы Viva Learning состоит в упрощении процесса создания новых образовательных возможностей на базе Microsoft Teams. Для этого не потребуется внедрять новую платформу для коммуникаций.

Базовый уровень Viva Learning будет доступен бесплатно при наличии текущей лицензии Microsoft 365. Бесплатная часть Viva Learning включает в себя доступ к полным библиотекам материалов Microsoft Learn и Microsoft 365 Trainings, а также к ограниченному набору (125 курсов) материалов из состава LinkedIn Learning.



Чтобы разблокировать возможности Viva Learning в полном объеме, может потребоваться перехода к подписке Viva Learning Premium. Она предоставит дополнительные функции администратора и возможности ведения списка рекомендаций. Будет разблокирована интеграция с системой управления обучением и введены средства интеграции стороннего контента. Для доступа к контенту, не принадлежащему Microsoft Viva Learning Premium, может потребоваться отдельная подписка от стороннего поставщика контента.

При подписке Premium также появится возможность перенести на обучающий портал внутренний контент самой организации, размещенный в SharePoint. Теперь он станет доступным для пользователей в приложении Viva Learning Teams.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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