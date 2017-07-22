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ADATA Industrial начинает выпускать память DDR5 промышленного класса нового поколения

30 сентября 2021, 16:32




Тайваньская ADATA Industrial объявила о готовности начать массовое производство модулей памяти DDR5 промышленного класса нового поколения. Производитель анонсировал модули различных типов, включая U-DIMM и SO-DIMM, заявив о готовности удовлетворить спрос со стороны всех клиентов рынка.

В новых модулях устанавливаются высококачественные микросхемы ADATA, их емкость составляет от 8 Гбайт и выше. По сравнению с DDR4, модули DDR5 имеют вдвое бо́льшую пропускную способность, а также более высокие рабочие частоты (до 4800 МГц). Повышенная энергоэффективность достигается за счет работы при напряжении 1,1 В.

ADATA Industrial начинает выпускать память DDR5 промышленного класса нового поколения


Новые модули DDR5 от ADATA оснащены микросхемами управления питанием (PMIC), которые позволяют взять на себя функцию управления питанием, осуществляемой ранее за счет соответствующей микросхемы чипсета материнского платы. Новое решение позволяет более эффективно регулировать напряжение, способствуя росту стабильности и производительности.

Все выпускаемые модули будут проходить строгий контроль, чтобы гарантировать максимальную надежность и производительность. Они предназначены для серверов корпоративного класса, ориентированных на проведение анализа больших данных, глубокое обучение и высокопроизводительные вычисления.

Модули ADATA DDR5 поддерживают технологию контроля температуры (термодатчик), а также имеют встроенный код для коррекции ошибок и предотвращения перегрева с целью поддержки стабильной и точной передачи сигнала.

Модули также могут быть оснащены другими дополнительными функциями в соответствии с потребностями конкретного крупного заказчика. Они имеют золотое покрытие толщиной 30µ PCB для повышения надежности передачи. Имеется защита от появления серной пленки, используется технология защитного покрытия для обеспечения устойчивости к загрязнениям, против скоплений пыли и влаги.

ADATA Industrial начинает выпускать память DDR5 промышленного класса нового поколения


Массовое производство модулей памяти ADATA DDR5 начнется в 4 квартале 2021 года. В дополнение к объявленным спецификациям компания ADATA также планирует выпускать модули других типов (R-DIMM, ECC, VLP. DIMM).



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