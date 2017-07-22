Компания Intel объявила о выпуске исследовательского чипа второго поколения Loihi 2 и создании среды программирования Lava с открытым исходным кодом для нейроморфных вычислений. Новые чипы Loihi 2 содержат более 1 млн нейронов. Производство Loihi 2 осуществляется на технологическом процессе Intel 4 с использованием литографии EUV.
Новая микросхема для нейроморфных вычислений была разработана по принципам нейробиологии и функционально напоминает работу биологического мозга. Она позволяет значительно повысить энергоэффективность, увеличить скорость вычислений и продуктивность обучения ИИ при выполнении различных задач - от компьютерного зрения, распознавания голоса и жестов до поисковых запросов, робототехники и решения оптимизационных задач с ограничениями.
В новом чипе получили дальнейшее развитие принципы нейроморфных вычислений. Для этого был использован опыт, накопленный за три года с момента выпуска исследовательских микросхем Loihi первого поколения. Использовались также наработки Intel в области проектирования и производства микросхем, в том числе для асинхронных вычислений.
Возможности Loihi 2 позволяют поддерживать новые классы нейроморфных алгоритмов и приложений. Достигнут практически 10-кратный прирост производительности, плотность размещения ресурсов выросла в 15 раз, повышена энергоэффективность.
Оценки производительности проводились путем моделирования на Loihi 2 в сентябре 2021 года. Использовалась девятиуровневая рабочая нагрузка PilotNet DNN, созданная на базе Lava и реализованная в виде сигма-дельта нейронной сети. Сравнения проводились на расчетах с аналогичной сетью на базе чипа Loihi первого поколения.
Анонсированный фреймворк Lava соответствует потребностям сообщества исследователей нейроморфных вычислений в использовании универсальной среды программирования. Он имеет открытую модульную структуру, предусматривает возможность расширения, а также использования общего набора инструментов, методик и библиотек.
Среда программирования Lava для нейроморфных вычислений может быть развернута на различных гетерогенных платформах, оснащенных как традиционными, так и нейроморфными процессорами. Для нее обеспечена совместимость с широким спектром ИИ, нейроморфных и робототехнических программных средств.
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