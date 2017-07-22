РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Intel объявила о выпуске чипа Loihi 2 для нейроморфных вычислений и фреймворка Lava

30 сентября 2021, 18:01




Компания Intel объявила о выпуске исследовательского чипа второго поколения Loihi 2 и создании среды программирования Lava с открытым исходным кодом для нейроморфных вычислений. Новые чипы Loihi 2 содержат более 1 млн нейронов. Производство Loihi 2 осуществляется на технологическом процессе Intel 4 с использованием литографии EUV.

Новая микросхема для нейроморфных вычислений была разработана по принципам нейробиологии и функционально напоминает работу биологического мозга. Она позволяет значительно повысить энергоэффективность, увеличить скорость вычислений и продуктивность обучения ИИ при выполнении различных задач - от компьютерного зрения, распознавания голоса и жестов до поисковых запросов, робототехники и решения оптимизационных задач с ограничениями.

Intel объявила о выпуске чипа Loihi 2 для нейроморфных вычислений и фреймворка Lava


В новом чипе получили дальнейшее развитие принципы нейроморфных вычислений. Для этого был использован опыт, накопленный за три года с момента выпуска исследовательских микросхем Loihi первого поколения. Использовались также наработки Intel в области проектирования и производства микросхем, в том числе для асинхронных вычислений.

Возможности Loihi 2 позволяют поддерживать новые классы нейроморфных алгоритмов и приложений. Достигнут практически 10-кратный прирост производительности, плотность размещения ресурсов выросла в 15 раз, повышена энергоэффективность.

Оценки производительности проводились путем моделирования на Loihi 2 в сентябре 2021 года. Использовалась девятиуровневая рабочая нагрузка PilotNet DNN, созданная на базе Lava и реализованная в виде сигма-дельта нейронной сети. Сравнения проводились на расчетах с аналогичной сетью на базе чипа Loihi первого поколения.



Анонсированный фреймворк Lava соответствует потребностям сообщества исследователей нейроморфных вычислений в использовании универсальной среды программирования. Он имеет открытую модульную структуру, предусматривает возможность расширения, а также использования общего набора инструментов, методик и библиотек.

Среда программирования Lava для нейроморфных вычислений может быть развернута на различных гетерогенных платформах, оснащенных как традиционными, так и нейроморфными процессорами. Для нее обеспечена совместимость с широким спектром ИИ, нейроморфных и робототехнических программных средств.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Владельцы новых процессоров Intel Xeon смогут расширить их возможности за деньги
  • MSI назвала дату анонса настольных процессоров Intel Alder Lake-S
  • Выпущены первые образцы микросхем EPAC 1.0 RISC-V в рамках проекта European Processor Initiative (EPI)
  • NNSA выбрало платформу Intel для оснащения суперкомпьютеров нового поколения
  • Опубликованы первые фотографии сокета Intel LGA1700

    • следующая новость
    Google расширила поисковые возможности Search функцией MUM и обучающим контентом

    предыдущая новость
    ADATA Industrial начинает выпускать память DDR5 промышленного класса нового поколения

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Xiaomi 11 Lite 5G NE: как купить смартфон с огромной скидкой Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор TWS-наушников Razer Hammerhead True Wireless (2021): все краски мира
    Покупаем Xiaomi 11 Lite 5G NE с огромной скидкой Лучшая материнская плата Лучшая оперативная память Главные новости за неделю Обзор Razer Hammerhead True Wireless (2021)
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    30 сентября, 2021

    Google расширила поисковые возможности Search функцией MUM и обучающим контентом

    Intel объявила о выпуске чипа Loihi 2 для нейроморфных вычислений и фреймворка Lava

    ADATA Industrial начинает выпускать память DDR5 промышленного класса нового поколения

    Microsoft объявила о запуске центра обучения Viva Learning в октябре

    Анонс бюджетного смартфона POCO C31: 6,53-дюймовый HD+ дисплей и чипсет Helio G35

    Анонс Moto Tab G20: недорогой планшет с 8-дюймовым дисплеем

    Владельцы новых процессоров Intel Xeon смогут расширить их возможности за деньги

    29 сентября, 2021

    Анонс клавиатуры Filco Majestouch 2S Metal SUS: настоящая японская нержавеющая сталь

    Почти новый складной флагман Samsung Galaxy Z Fold3 взорвался в мастерской

    Samsung удаляет все следы народного флагмана Galaxy S21 FE со своих сайтов

    Huawei готовит складной смартфон Mate V

    Samsung готовится встроить солнечные элементы в умные часы Galaxy Watch

    Oracle представила новые решения платформы Exadata X9M и локального облака Exadata Cloud@Customer X9M

    Анонс WD Red SN700: новая серия NVMe SSD от Western Digital

    28 сентября, 2021

    Akasa выпустила внешний корпус для SSD-накопителей NVMe M.2 с разъемом USB 3.2 Gen 2x2

    GIGABYTE представила серию вентиляторов AORUS 120/140 RFAN с ARGB-подсветкой

    Анонс игрового монитора HUAWEI MateView GT: легкий, изогнутый, недорогой

    Samsung и ученые Гарварда создали прототип нейроморфного компьютерного чипа

    Анонс Xiaomi TWS 3 Pro: первые в мире TWS-наушники с поддержкой LDHC 4.0

    Энергетический кризис в Китае заставил остановить работу производств Apple

    ССЫЛКИ