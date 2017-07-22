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Google расширила поисковые возможности Search функцией MUM и обучающим контентом

30 сентября 2021, 20:27




На прошедшем онлайн-мероприятии Search On livestream компания Google представила ряд новых функций поиска, которые помогут пользователям искать в сети совершенно по-новому. К формированию поисковой выдачи теперь можно подключить искусственный интеллект. В числе новых функций - тип поиска Multitask Unified Model (MUM), который объединяет текстовой и графический поиски, обучающий поиск и обновление функции "About This Result" («О полученном результате»).

Google расширила поисковые возможности Search функцией MUM и обучающим контентом


Multitask Unified Model (MUM)

Новый тип поиска Multitask Unified Model (MUM) позволяет сочетать текстовые запросы с поиском изображений, выдаваемых через Google Lens.

Сначала потребуется совершить поиск изображений, а затем добавить текстовый запрос, связав его с контекстом полученных изображений. Например, сначала выполнить поиск рубашек и отыскать то, что понравится. Затем попросить Google найти такой же узор, который есть на указанной рубашке, на другом предмете одежды, например, на носках.

Google расширила поисковые возможности Search функцией MUM и обучающим контентом


Обучающий поиск

Новая функция обучающего поиска связана с появлением раздела "Things to know" («Это надо знать»). Google способен автоматически распознать релевантные темы, к которым пользователь наверняка проявит интерес. Это позволяет быстро найти материалы, которые иначе пришлось бы искать долго, а скорее всего даже не удалось бы найти.

Google расширила поисковые возможности Search функцией MUM и обучающим контентом


Например, если задать поиск по запросу "acrylic painting" («рисование акриловыми красками»), то Google может самостоятельно выявить более 350 тем, которые так или иначе связаны с рисованием акриловыми красками. Теперь перед пользователем открываются большие возможности для исследования новой для себя области.

Google расширила поисковые возможности Search функцией MUM и обучающим контентом


Еще одна функция, которую открыл Google, - это возможность сузить или расширить поисковый запрос в рамках базового запроса. Например, в полученных результатах поиска акриловых картин можно указать определенную технику письма, скажем прорисовка луж. Другой вариант - указать другие методы рисования или имена художников.

В поисковой выдаче видео Google научился выделять главные и побочные сюжеты. Это можно сделать через соответствующий текстовой запрос в стиле MUM.

Google способен выдать релевантные результаты, даже если в описании видео нет явного упоминания. По каждой теме внутри видео Google создает соответствующие ссылки, что помогает пользоваться найденными фрагментами в составе более крупных видеороликов.

Обновление функции "About This Result"

Google расширила поисковые возможности Search функцией MUM и обучающим контентом


Google Search обновил содержание функции "About This Result", которая выдает информацию о полученной выдаче.

Теперь появляется несколько панелей, с помощью которых можно посмотреть:
1) дополнительную информацию об источнике;
2) рецензии или отзывы, опубликованные в сети и посвященные найденным материалам;
3) дополнительную информацию по теме поиска.



Все изменения и функция MUM появятся в Google Search в ближайшие месяцы, но сначала они станут доступны только для выдачи на на английском языке в США, а только потом постепенно будут распространены на другие страны.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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