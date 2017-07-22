На прошедшем онлайн-мероприятии Search On livestream компания Google представила ряд новых функций поиска, которые помогут пользователям искать в сети совершенно по-новому. К формированию поисковой выдачи теперь можно подключить искусственный интеллект. В числе новых функций - тип поиска Multitask Unified Model (MUM), который объединяет текстовой и графический поиски, обучающий поиск и обновление функции "About This Result" («О полученном результате»).
Multitask Unified Model (MUM)
Новый тип поиска Multitask Unified Model (MUM) позволяет сочетать текстовые запросы с поиском изображений, выдаваемых через Google Lens.
Сначала потребуется совершить поиск изображений, а затем добавить текстовый запрос, связав его с контекстом полученных изображений. Например, сначала выполнить поиск рубашек и отыскать то, что понравится. Затем попросить Google найти такой же узор, который есть на указанной рубашке, на другом предмете одежды, например, на носках.
Обучающий поиск
Новая функция обучающего поиска связана с появлением раздела "Things to know" («Это надо знать»). Google способен автоматически распознать релевантные темы, к которым пользователь наверняка проявит интерес. Это позволяет быстро найти материалы, которые иначе пришлось бы искать долго, а скорее всего даже не удалось бы найти.
Например, если задать поиск по запросу "acrylic painting" («рисование акриловыми красками»), то Google может самостоятельно выявить более 350 тем, которые так или иначе связаны с рисованием акриловыми красками. Теперь перед пользователем открываются большие возможности для исследования новой для себя области.
Еще одна функция, которую открыл Google, - это возможность сузить или расширить поисковый запрос в рамках базового запроса. Например, в полученных результатах поиска акриловых картин можно указать определенную технику письма, скажем прорисовка луж. Другой вариант - указать другие методы рисования или имена художников.
В поисковой выдаче видео Google научился выделять главные и побочные сюжеты. Это можно сделать через соответствующий текстовой запрос в стиле MUM.
Google способен выдать релевантные результаты, даже если в описании видео нет явного упоминания. По каждой теме внутри видео Google создает соответствующие ссылки, что помогает пользоваться найденными фрагментами в составе более крупных видеороликов.
Обновление функции "About This Result"
Google Search обновил содержание функции "About This Result", которая выдает информацию о полученной выдаче.
Теперь появляется несколько панелей, с помощью которых можно посмотреть:
1) дополнительную информацию об источнике; 2) рецензии или отзывы, опубликованные в сети и посвященные найденным материалам; 3) дополнительную информацию по теме поиска.
Inspiration can strike at any time. ⚡ Soon you'll be able to use #GoogleLens to instantly search for products within images while browsing on the Google app on iPhone. And psst... Lens is coming to Chrome on desktop too 👀 #SearchOnpic.twitter.com/HTQCz7sjoO
Все изменения и функция MUM появятся в Google Search в ближайшие месяцы, но сначала они станут доступны только для выдачи на на английском языке в США, а только потом постепенно будут распространены на другие страны.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".