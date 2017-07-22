Китайская компания TCL, похоже, собирается стать одним из лидеров в зарождающемся процессе развития конструкций, связанным с использованием съемных блоков для смартфонов. Эти блоки могут использоваться для разных целей, но в первую очередь их рассматривают для размещения блока камер.
Согласно новому материалу, опубликованному изданием LetsGoDigital, китайский бренд подал заявку на патент в Национальное управление по интеллектуальной собственности Китая (CNIPA). В заявке TCL показан смартфон со съемным модулем из двойного блока камер. Его можно использовать и для фронтальной, и для тыльной съемки. Можно также отделить блок от корпуса, и тем самым повысить уровень безопасности смартфона.
Съемные модули камеры в смартфонах, по-видимому, становятся новой тенденцией в последних патентных заявках. Аналогичные предложения уже регистрировались и ранее. В их числе патенты Xiaomi, Vivo и Samsung, которые также предложили оригинальные конструкции со съемным модулем камеры.
В заявке TCL примечательно то, что после отсоединения модуля камеры с верхней позиции есть возможность также установить его сбоку. Сделать это можно благодаря двум небольшим разъемам. При боковом расположении можно делать селфи с высоким разрешением, поскольку модуль обращен вперед.
Эксперты сразу отметили этот вариант использования съемного модуля, поскольку система с двумя камерами может включать широкоугольный объектив, а более высокое разрешение может помочь в получении высокого качества кадров при проведении онлайн-видеоконференций.
На данный момент неизвестно, можно ли использовать съемный модуль камеры без подключения к смартфону. Для этого он должен иметь собственный небольшой источник питания и модуль связи. Эти элементы не описаны в патенте.
Кроме того, до сих пор неизвестно, действительно ли компания TCL работает над подобным продуктом или сделала заявку, чтобы выступать в качестве «патентного тролля».
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