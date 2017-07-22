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TCL запатентовала съемный модуль двойной камеры для смартфона

01 октября 2021, 10:24




Китайская компания TCL, похоже, собирается стать одним из лидеров в зарождающемся процессе развития конструкций, связанным с использованием съемных блоков для смартфонов. Эти блоки могут использоваться для разных целей, но в первую очередь их рассматривают для размещения блока камер.

Согласно новому материалу, опубликованному изданием LetsGoDigital, китайский бренд подал заявку на патент в Национальное управление по интеллектуальной собственности Китая (CNIPA). В заявке TCL показан смартфон со съемным модулем из двойного блока камер. Его можно использовать и для фронтальной, и для тыльной съемки. Можно также отделить блок от корпуса, и тем самым повысить уровень безопасности смартфона.

Съемные модули камеры в смартфонах, по-видимому, становятся новой тенденцией в последних патентных заявках. Аналогичные предложения уже регистрировались и ранее. В их числе патенты Xiaomi, Vivo и Samsung, которые также предложили оригинальные конструкции со съемным модулем камеры.

TCL запатентовала съемный модуль двойной камеры для смартфона


В заявке TCL примечательно то, что после отсоединения модуля камеры с верхней позиции есть возможность также установить его сбоку. Сделать это можно благодаря двум небольшим разъемам. При боковом расположении можно делать селфи с высоким разрешением, поскольку модуль обращен вперед.

Эксперты сразу отметили этот вариант использования съемного модуля, поскольку система с двумя камерами может включать широкоугольный объектив, а более высокое разрешение может помочь в получении высокого качества кадров при проведении онлайн-видеоконференций.

На данный момент неизвестно, можно ли использовать съемный модуль камеры без подключения к смартфону. Для этого он должен иметь собственный небольшой источник питания и модуль связи. Эти элементы не описаны в патенте.

Кроме того, до сих пор неизвестно, действительно ли компания TCL работает над подобным продуктом или сделала заявку, чтобы выступать в качестве «патентного тролля».



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro. Xiaomi Mi 10T Pro получил флагманский процессор, чрезвычайно быстрый дисплей, камеру топового уровня и мощный аккумулятор. При всём этом смартфон отличается весьма приятным ценником и ярким дизайном, позволяя говорить о себе, как о чрезвычайно сбалансированном гаджете, практически лишённом слабых сторон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro: доступный флагман без компромиссов".


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