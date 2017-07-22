Компания Zyxel Networks объявила о начале продаж в России 5- и 8-портовых неуправляемых коммутаторов MG-105 и MG-108 соответственно, поддерживающих Ethernet-соединения на скоростях до 2,5 Гбит/с.
Новые мультигигабитные коммутаторы MG-105 и MG-108 предназначены для настольного (настенного) использования, отличаются максимальной универсальностью, обеспечивают полосу пропускания и скорость, необходимые для мощных настольных приложений, используемых в домашних условиях и в среде SOHO (онлайн-игры, потоковая трансляция мультимедиа, передача файлов).
Новые коммутаторы обеспечивают более высокие скорости сетевых соединений, с которыми пользователь получает высокую пропускную способность. Она необходима для использования всех скоростей, которые доступны сегодня при беспроводных подключений по технологии WiFi 6.
Интерес перехода на новые коммутаторы проявляется в том, что в настоящее время далеко не все на 100% используют доступные возможности современных маршрутизаторов WiFi 6, систем хранения NAS, ноутбуков и игровых ПК с сетевым интерфейсом Ethernet 2.5G. Зачастую узким местом становится именно устаревший коммутатор. Это отражается на скоростях в локальной сети.
Новые коммутаторы позволяют модернизировать существующие сети до мультигигабитных скоростей, причем обе модели (5-портовая MG-105 и 8-портовая MG-108) оптимизируют производительность подключенного устройства с автосогласованием до мультигигабитной полосы пропускания (100 Мбит/с / 1 Гбит/с / 2,5 Гбит/с). Общая коммутационная пропускная способность поднимается до 25 Гбит/с (MG-105) и 40 Гбит/с (MG-108), что делает новые коммутаторы эффективными решениями для приложений различного типа.
В новых моделях используется упрощенная технология Plug-and-play подключения к сетям 2.5G без необходимости замены существующих кабелей Ethernet. Используемые мультигигабитные порты RJ-45 позволяют сразу увеличить скорость сети Ethernet с 1 Гбит/с до 2,5 Гбит/с без необходимости замены кабелей.
Zyxel MG-105 и MG-108 используют безвентиляторную прочную конструкцию, обеспечивающую бесшумную и стабильную работу.