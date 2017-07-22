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USB-IF выпустила ряд новых логотипов для сертификации USB-устройств и кабелей

01 октября 2021, 14:51




После того, как на прошлой неделе Еврокомиссия объявила о разработке универсального стандарта для зарядки портативной электроники на базе единственного разъема USB-C, отраслевая группа USB Implementers Forum (USB-IF), занимающаяся развитием и продвижением периферийного интерфейса USB, анонсировала выпуск сертифицированного кабеля USB Type-C и нового семейства логотипов Certified USB4.

Целью разработки является оказание помощи потребителям при оценке используемых кабелей. USB-IF сразу обращает внимание, что покупать сертифицированные USB-продукты необходимо только у проверенных продавцов. Это отражает ситуацию на рынке, где встречается немало продуктов, которые не соответствуют спецификациям USB.

USB-IF выпустила ряд новых логотипов для сертификации USB-устройств и кабелей


Новые логотипы представлены в следующем виде. В первом столбце размещены логотипы для упаковки, во втором - примеры маркировки кабеля/порта, в третьем - примеры комбинированной маркировки с упоминанием технологии передачи данных USB4 и максимальной мощности.

Первый логотип предназначен для устройств, поддерживающих скорость передачи через USB до 40 Гбит/с. Необходимо учитывать, что хотя USB4 основан на Thunderbolt 3, его кабели будут отличаться. В некоторых случаях USB4 получит поддержку Thunderbolt 4, хотя это несколько усложняет оценку.

Второй логотип предназначен для кабелей, которые могут поддерживать зарядку мощностью 240 Вт (работают в условиях напряжения 48В при 5А). Это намного выше напряжения токоведущих кабелей нынешнего поколения, максимальное значение которых составляет 20В/5А (такие кабели маркируются значком E и имеют встроенную в каждый разъем микросхему) или 20В/3А для кабелей, не имеющих микросхемы.

Наконец, третий логотип предназначен для маркировки сертифицированных зарядных устройств мощностью 240 Вт. Как ни странно, размещение этого логотипа является обязательным только для упаковки. Поэтому, держа в руках соответствующее зарядное устройство, не удастся быстро идентифицировать его как зарядное устройство более высокого уровня. Согласно требованиям USB-IF, производители должны размещать на сертифицированных устройствах оба логотипа: 40 Гбит/с и 240 Вт.



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