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Creative выпустила акустическую систему Stage 360

01 октября 2021, 16:17




Creative Technology объявила о выпуске звуковой панели Creative Stage 360 в серии акустических устройств Stage, хорошо зарекомендовавших себя на рынке. Акустическая система оснащена новыми системными драйверами. Она предлагает множество возможностей подключения, что делает ее универсальным решением для воспроизведения домашнего аудио, музыки, фильмов и игр.

Creative Stage 360 позволяет добиться лучшей четкости звука и погружения в объемный звук. Основной для этих достижений является поддержка технологии Dolby Atmos, которая отсутствует у других, ранее выпущенных моделей линейки Stage: Stage V2, Stage и Stage Air.

Анонс акустической системы Creative Stage 360


Благодаря интеграции Dolby Atmos, Creative Stage 360 позволяет добиться «трехмерного» и «кинематографического» звучания с реалистичным воспроизведением объема и высоты. Поддержка Dolby Atmos обеспечивает совместимость с контентом любых популярных потоковых платформ, включая Netflix.

Звуковая панель Creative Stage 360 может похвастаться не только совершенно новыми, индивидуально настроенными драйверами, но и выделенным длиннофокусным сабвуфером и общей пиковой мощностью до 240 Вт. Creative Stage 360 оптимизирована для прослушивания как в ближнем, так и в дальнем поле, независимо от того, находится ли она в гостиной или на рабочем столе.

Анонс акустической системы Creative Stage 360


Для выбора настройки применяется новый ИК-пульт дистанционного управления. Creative Stage 360 поддерживает проводное и беспроводное подключение через порт HDMI ARC, два порта HDMI 2.0, оптический вход, а также Bluetooth 5.0.

Это универсальное аудиорешение для совместной работы со многими домашними устройствами, включая телевизоры, компьютеры, мобильные устройства или даже игровые приставки.

Анонс акустической системы Creative Stage 360


Благодаря элегантному и компактному форм-фактору Creative Stage 360 вписывается в любую комнату и обеспечивает отличный звук по цене 19 990 руб.



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