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Китайский автолюбитель отсудил у Tesla тройную стоимость электромобиля Model S

01 октября 2021, 17:12




Автолюбитель из Китая выиграл судебное дело против компании Tesla, обвинив американского производителя в мошенничестве. Поводом для иска стала покупка электромобиля Model S, который не только был в употреблении, но и прошел восстановительный ремонт.

Как сообщает издание Al Jazeera, суд Пекина, где проходили слушания, установил, что американский производитель электромобилей предоставил при продаже в Китае неверную информацию о техническом состоянии автомобиля. Информация была размещена на официальной платформе Tesla для продажи подержанных автомобилей.

Позднее этот электромобиль был куплен китайским автолюбителем Ханом Чао за 379 700 юаней (~58 700 долларов или 4,277 млн руб.), что приблизительно в 2-3 раза меньше его отпускной заводской цены.

Китайский автолюбитель отсудил у Tesla тройную стоимость электромобиля Model S за продажу авто после ремонта


Однако после покупки новый автовладелец обнаружил, что приобретенный им автомобиль подвергался капитальному ремонту, о чем не было указано в сопроводительной документации. Поводом для ремонта была ранее произошедшая авария, причем ремонтных операций оказалось несколько.

Tesla попыталась опротестовать выдвинутые против нее обвинения. Ее адвокаты указывали, что обнаруженные признаки сварки не могут служить основанием для суждения, что «с автомобилем произошли структурные изменения». Суд отклонил эти доводы Tesla как несостоятельные.

В результате было принято судебное решение, которое обязывает Tesla вернуть деньги, потраченные на покупку автомобиля, и возместить моральный ущерб покупателю, который в три раза превышает рекомендованную цену Tesla Model S.

Китайские издания рассматривают принятое пекинским судом решение как еще один пример антирекламы, с которой Tesla столкнулась на китайском рынке. Ранее компания сталкивалась с проблемами контроля безопасности установки видеокамер в салоне автомобиля. Кроме того, Tesla пришлось отозвать около 300 000 единиц оборудования, устанавливаемого на автомобиль, из-за возникавших проблем активации автопилота.



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