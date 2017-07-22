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Canon анонсировала камеру мгновенной печати Zoemini S2

01 октября 2021, 19:21




Компания Canon Europe анонсировала выпуск фотокамеры Zoemini S2 для поклонников очарования печати мгновенной фотографии. С ее помощью можно легко делать снимки, редактировать и печатать их на ходу.

Новая модель представляет собой улучшенную версию предшественника - фотокамеры Zoemini S, которую можно купить в России. Камера Zoemini S2 имеет тип «2-в-1», т.е. позволяет делать не только снимки, но и добавлять рамки и фильтры, редактировать снимки в приложении, выбирать интересные режимы для съемки, печатать фотографии на ходу, сохранять понравившиеся фотографии, чтобы распечатать их позже.

Canon анонсировала камеру мгновенной печати Zoemini S2


Фотокамера Zoemini S2 выпускается в трех цветовых вариантах: темно-бирюзовый, жемчужно-белый и розовое золото. Компактную и легкую фотокамеру можно постоянно носить с собой. По сути, данная модель отличается от простой цифровой камеры тем, что она имеет подключенный принтер без чернил. После нажатия затвора камера выдаст распечатку на специальной фотопленке Canon Zink Paper.

Canon анонсировала камеру мгновенной печати Zoemini S2


Фотопленка Canon Zink Paper создана из многослойного материала с применением микрокристаллических частиц, которые при нагреве в принтере создают водонепроницаемое покрытие с высокими показателями износостойкости. Обратная сторона имеет липкое клейкое основание, что позволяет получать готовые снимки цифровой печати.

По оценкам Canon, предлагаемое решение является идеальным для авторов контента, любителей мастерить и просто творческих людей. Zoemini S2 подключается через Bluetooth к мобильному приложению Canon Mini Print и позволяет создавать интересные изображения - коллажи, круглые снимки, фотографии с текстом. Можно распечатывать шаблонные и собственные стикеры. Полученными стикерами можно украсить ноутбук, стены, личный дневник и так далее.

В устройство можно загрузить до 10 листов Canon Zink Paper. Если фотобумаги нет под рукой, фотокамера может сохранить снимки на карту microSD. Камера имеет разрешение 8 Мп и небольшой оптический видоискатель для выбора композиции. На передней панели расположено встроенное селфи-зеркало и кольцевая подсветка.

Canon анонсировала камеру мгновенной печати Zoemini S2


По данным Canon, ресурсов автономной работы достаточно для получения 25 отпечатков, прежде чем камера потребует перезарядку. Источником питания служит литий-полимерный аккумулятор (700 мАч). Печать занимает около 50 секунд. Аппарат Zoemini S2 весит всего 188 г.

Canon Zoemini S2 поступит в продажу в середине октября 2021 г. в Великобритании и Ирландии по цене 179,99 евро (15 200 руб.).



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