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Себестоимость iPhone 13 Pro в два раза ниже его розничной цены

04 октября 2021, 09:48




После того, как месяц назад Apple выпустила смартфоны новой серии iPhone 13, многих пользователей интересовал вопрос, а насколько сильно завышена их цена? Они востребованы на рынке, спрос настолько велик, что компания не успевает вовремя закрывать все заказы. Apple даже пришлось продлить сроки отгрузки новых заказов на три-четыре недели.

Эксперты издания TechInsights провели исследование. Они разобрали смартфон iPhone 13 Pro с объемом памяти 256 Гбайт и составили полную спецификацию его компонентов. В результате им удалось собрать интересную информацию.

Себестоимость смартфона Apple iPhone 13 Pro в два раза ниже его розничной цены


Прежде всего, отмечают исследователи, iPhone 13 Pro поставляется с 6 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR4X. Это более ранний стандарт, чем уже доступный на рынке LPDDR5 - Apple экономила.

Выяснилось, что графический процессор у моделей iPhone 13 и iPhone 13 Pro, похоже, одинаковый, за исключением количества ядер. Стандартная модель iPhone 13 имеет 4-ядерный графический процессор, модель Pro поставляется в 5-ядерном оснащении. Это еще один признак экономии. Впрочем, такая практика применяется и в отношении других устройств Apple. Например, доступные настольные компьютеры Mac на базе M1 оснащены 7-ядерным графическим процессором, тогда как дорогие модели - 8-ядерныым.

Разборка показала, что iPhone 13 оснащен сенсором видеокамеры с размером пикселей 1,7 мкм. Они крупнее, чем у iPhone 12, где размер пикселей составлял 1,4 мкм. Старшая модель iPhone 13 Pro использует матрицу с размером пикселей 1,9 мкм; это еще больше, чем прежние 1,4 мкм у iPhone 12 Pro.

Apple перешла на использование микросхем собственного производства, включая процессор A15, микросхемы аудиокодеков и аудиоусилитель. Другие компоненты поставляются сторонними поставщиками - Qualcomm, KIOXIA, NXP, STMicroelectronics, USI, Qorvo и Broadcom.

Если подсчитать себестоимость iPhone 13 Pro поэлементно, то в сумме получится около 570 долларов. Для сравнения, прежняя модель iPhone 12 Pro имела себестоимость (по компонентам) в 548 долларов, т.е. себестоимость немного подросла. Это связывают с более дорогим процессором, памятью NAND и подсистемой управления работой дисплея. Выросла также цена изготовления корпуса.

Себестоимость смартфона Apple iPhone 13 Pro в два раза ниже его розничной цены


В настоящее время iPhone 13 Pro с 256 Гбайт памяти продается в рознице по цене 1099 долларов. Это означает, что Apple продает новый смартфон с 90% наценкой, назначив отпускную цену в 1,9 раза выше себестоимости (по компонентам).

В то же время, в указанной себестоимости не учтены расходы на программное обеспечение, оплату труда, разработку, логистику и т.д. Поэтому реальная маржа Apple заметно ниже.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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