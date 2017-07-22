Американская компания Razer, известная своими разработками профессионального игрового оборудования, выпустила устройство Ripsaw X. Оно представляет собой высокоскоростной USB-адаптер для видеозахвата и оперативной видеозаписи с камер. Устройство отличается малой задержкой.
Razer Ripsaw X предназначено для профессиональных видеооператоров, а также спортсменов/любителей, активно пользующихся экшн-камерами GoPro. Устройство обеспечивает запись захваченного видео в реальном времени, получая данные через разъем HDMI.
Razer Ripsaw X пригодится для тех случаев, когда не используются внутренние карты PCIe. USB-адаптер поддерживает запись с разрешением до 4K UHD со скоростью видеозахвата 60 кадр/сек или Full HD (1080p) при съемке со скоростью до 120 кадр/сек.
Для записи потребуется отдельный порт USB 3.x (5 Гбит/с), через который будет подаваться питание и осуществляться сохранение данных.
Устройство совместимо с большинством видеокамер популярных брендов, включая Canon, Nikon, Sony, GoPro, Panasonic и FujiFilm. Можно рассчитывать, что оно будет работать как plug-and-play, автоматически загружая драйвер через интернет после подключения.
Поддерживается большинство популярных программ управления хранилищами, включая OBS.