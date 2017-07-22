РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс Razer Ripsaw X: USB-адаптер для видеозахвата на внешний диск

04 октября 2021, 12:54




Американская компания Razer, известная своими разработками профессионального игрового оборудования, выпустила устройство Ripsaw X. Оно представляет собой высокоскоростной USB-адаптер для видеозахвата и оперативной видеозаписи с камер. Устройство отличается малой задержкой.

Razer Ripsaw X предназначено для профессиональных видеооператоров, а также спортсменов/любителей, активно пользующихся экшн-камерами GoPro. Устройство обеспечивает запись захваченного видео в реальном времени, получая данные через разъем HDMI.

Анонс Razer Ripsaw X: USB-адаптер для видеозахвата на внешний диск


Razer Ripsaw X пригодится для тех случаев, когда не используются внутренние карты PCIe. USB-адаптер поддерживает запись с разрешением до 4K UHD со скоростью видеозахвата 60 кадр/сек или Full HD (1080p) при съемке со скоростью до 120 кадр/сек.

Анонс Razer Ripsaw X: USB-адаптер для видеозахвата на внешний диск


Для записи потребуется отдельный порт USB 3.x (5 Гбит/с), через который будет подаваться питание и осуществляться сохранение данных.

Анонс Razer Ripsaw X: USB-адаптер для видеозахвата на внешний диск


Устройство совместимо с большинством видеокамер популярных брендов, включая Canon, Nikon, Sony, GoPro, Panasonic и FujiFilm. Можно рассчитывать, что оно будет работать как plug-and-play, автоматически загружая драйвер через интернет после подключения.

Поддерживается большинство популярных программ управления хранилищами, включая OBS.

Анонс Razer Ripsaw X: USB-адаптер для видеозахвата на внешний диск


Razer Ripsaw X стоит 140 долларов (10 200 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор TWS-наушников Razer Hammerhead True Wireless (2021). Главной «фишкой» Razer Hammerhead True Wireless (2021) стала красочная RGB-подсветка, которая позволит вам выделиться в любой толпе. Наушники получили обновленный дизайн в стиле более дорогих True Wireless Pro, обзавелись функцией активного шумоподавления и поддержкой Google Fast Pair. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор TWS-наушников Razer Hammerhead True Wireless (2021): все краски мира".

Читайте также:

  • Анонс акустической системы Creative Stage 360
  • Анонс Xiaomi TWS 3 Pro: первые в мире TWS-наушники с поддержкой LDHC 4.0
  • Анонс Meizu mblu Blus: недорогие TWS-наушники с премиальным дизайном
  • Новая разработка Samsung позволит использовать наушники под водой
  • Qualcomm анонсировал кодек aptX Lossless для потоковой передачи звука без потерь по Bluetooth

    • следующая новость
    Будущее Intel Alder Lake-P и Alder Lake-M раскрыто благодаря утечке их дорожной карты

    предыдущая новость
    Себестоимость iPhone 13 Pro в два раза ниже его розничной цены

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Обзор экосистемы Intel® NUC Elements U-серии 11-го поколения Xiaomi 11 Lite 5G NE: как купить смартфон с огромной скидкой
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Главные новости за неделю Лучший процессор для игр Обзор экосистемы Intel NUC Elements U-серии 11-го поколения Покупаем Xiaomi 11 Lite 5G NE с огромной скидкой
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    5 октября, 2021

    Глобальный сбой WhatsApp, Facebook и Instagram продлился 6 часов

    Функция RAM Plus должна появиться у флагманских телефонов Samsung среднего класса

    4 октября, 2021

    WD объявила о выпуске SSD-накопителей SN570 (Blue) с поддержкой NVMe

    Произошел глобальный сбой WhatsApp, Facebook и Instagram

    Умные часы Apple Watch Series 7 появятся в продаже 15 октября

    Выпуск процессоров AMD Ryzen Threadripper 5000 Series отложен до 2022 года

    ROCCAT и Oakley выпустили геймерские дизайнерские очки с диоптрией

    Будущее Intel Alder Lake-P и Alder Lake-M раскрыто благодаря утечке их дорожной карты

    Анонс Razer Ripsaw X: USB-адаптер для видеозахвата на внешний диск

    Себестоимость iPhone 13 Pro в два раза ниже его розничной цены

    1 октября, 2021

    Canon анонсировала камеру мгновенной печати Zoemini S2

    Китайский автолюбитель отсудил у Tesla тройную стоимость электромобиля Model S

    Creative выпустила акустическую систему Stage 360

    USB-IF выпустила ряд новых логотипов для сертификации USB-устройств и кабелей

    Zyxel представила новые мультигигабитные коммутаторы MG-105 и MG-108 для дома и офиса

    TCL запатентовала съемный модуль двойной камеры для смартфона

    30 сентября, 2021

    Google расширила поисковые возможности Search функцией MUM и обучающим контентом

    Intel объявила о выпуске чипа Loihi 2 для нейроморфных вычислений и фреймворка Lava

    ADATA Industrial начинает выпускать память DDR5 промышленного класса нового поколения

    Microsoft объявила о запуске центра обучения Viva Learning в октябре

    ССЫЛКИ