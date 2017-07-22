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Будущее Intel Alder Lake-P и Alder Lake-M раскрыто благодаря утечке их дорожной карты

04 октября 2021, 13:13




Анонс новых процессоров Intel Alder Lake надо ожидать в конце октября, точнее 28 октября. Их массовое производство начнется уже в ноябре. Такая высокая точность полученной информации объясняется появлением дорожной карты Intel, которую опубликовало издание Wccftech. Источник появления этой секретной информации не разглашается.

В документах можно найти упоминания семейства процессоров Alder Lake-P и мобильных процессоров Alder Lake-M. Они должны быть анонсированы в IV квартале 2021 года и I квартале 2022 года соответственно. Производств процессоров Alder Lake-P начнется в период с 8 ноября по 13 марта, Alder Lake-M - с 17 января по 17 апреля.

Будущее Intel Alder Lake-P и Alder Lake-M раскрыто благодаря утечке их дорожной карты


Платформа Alder Lake-P будет иметь TDP от 12 Вт до 45 Вт; Alder Lake-M - от 7 Вт до 15 Вт. Процессоры обеих платформ получат до 96 графических исполнительных ядер Xe и обзаведутся поддержкой Thunderbolt 4 и WiFi 6E.

Между платформами есть и различия. Прежде всего это касается системных интерфейсов. Процессоры Alder Lake-P будут иметь встроенную поддержку PCIe 5.0 и DDR5; о совместимости с DDR4 не сообщается. Alder Lake-M получат встроенную поддержку PCIe 4.0 и LPDDR4X/LPDDR5.

Будущее Intel Alder Lake-P и Alder Lake-M раскрыто благодаря утечке их дорожной карты


Модельный ряд мобильных процессоров затронет три группы, перекрывающих прежние H-series, U-series и N-series.

В дорожной карте не упоминается флагманский процессор H55. Это указывает на то, что его выпуск запланирован на более позднее время, когда уже состоится выпуск всех младших моделей, т.е. после первого квартала 2022 года.

Будущее Intel Alder Lake-P и Alder Lake-M раскрыто благодаря утечке их дорожной карты


Мобильные процессоры Alder Lake-M предназначены для планшетов и ультратонких мобильных устройств. Они будут нести от 5 до 10 вычислительных ядер (EU) в сочетании с 48-96 исполнительными графическими ядрами Xe.

Процессоры серии Alder Lake-P ориентированы на разнообразные мобильные устройства в широком спектре применения: для массовых потребителей, для высокопроизводительных мобильных станций, для энтузиастов. Их оснастят от 6 до 14 вычислительными ядрами и 80-96-ядерной графикой Xe.

Наиболее мощный процессор (из числа представленных) H55 предназначен для высокоэффективных и высокопроизводительных устройств. Он будет нести 16 вычислительных ядер и 32 исполнительных ядра Xe.



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