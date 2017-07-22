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ROCCAT и Oakley выпустили геймерские дизайнерские очки с диоптрией

04 октября 2021, 13:48




Компании Turtle Beach и Oakley сообщили о дальнейшем совместном партнерстве по выпуску игровых очков и гарнитур. В последней коллекции представлены несколько продуктов ROCCAT для настольных игровых компьютеров, включая мощные беспроводные гарнитуры серии Syn Pro Air и Elo с запатентованной технологией Turtle Beach ProSpecs.

Новые очки отличаются спортивным дизайном и предназначены для геймеров, которые носят очки с диоптриями. Благодаря специальным линзам, гарнитуры Oakley х ROCCAT помогают лучше видеть во время игровых баталий. В результате геймеры получают преимущество над противников. Игровые линзы Prizm изготавливаются по индивидуальным заказам.

ROCCAT и Oakley выпустили геймерские дизайнерские очки с диоптрией


В новой коллекции Oakley и ROCCAT используется оправа с металлическим основанием. Ее конструкция получила название Oakley Metalink RX. Она имеет белый цвет и предусматривает нанесение на дужках культового логотипа ROCCAT. Но самое главное - это специальные приспособления Metalink RX, которые позволяют очкам оставаться на месте даже в самых интенсивных игровых сессиях.

ROCCAT и Oakley выпустили геймерские дизайнерские очки с диоптрией




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed. Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed в компактном форм-факторе 65% предлагает сразу несколько возможностей беспроводного и проводного подключения, имеет индивидуальную RGB-подсветку каждой клавиши и выпускается в вариантах с переключателями Razer Green и Yellow. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed: первый пошёл".

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