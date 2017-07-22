Компании Turtle Beach и Oakley сообщили о дальнейшем совместном партнерстве по выпуску игровых очков и гарнитур. В последней коллекции представлены несколько продуктов ROCCAT для настольных игровых компьютеров, включая мощные беспроводные гарнитуры серии Syn Pro Air и Elo с запатентованной технологией Turtle Beach ProSpecs.
Новые очки отличаются спортивным дизайном и предназначены для геймеров, которые носят очки с диоптриями. Благодаря специальным линзам, гарнитуры Oakley х ROCCAT помогают лучше видеть во время игровых баталий. В результате геймеры получают преимущество над противников. Игровые линзы Prizm изготавливаются по индивидуальным заказам.
В новой коллекции Oakley и ROCCAT используется оправа с металлическим основанием. Ее конструкция получила название Oakley Metalink RX. Она имеет белый цвет и предусматривает нанесение на дужках культового логотипа ROCCAT. Но самое главное - это специальные приспособления Metalink RX, которые позволяют очкам оставаться на месте даже в самых интенсивных игровых сессиях.