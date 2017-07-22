В сети появились первые реальные фотографии умных часов Apple Watch Series 7. Они были представлены вместе с новыми iPhone 13, но пока так и не появились в продаже. Было заявлено, что это произойдет осенью.
Однако после сегодняшнего появления на официальном сайте Apple информации о начале приема предзаказов на Apple Watch Series 7 с 8 октября и их появлении в продаже 15 октября, стало ясно, что утечка с фотографиями, по всей видимости, была преднамеренной.
Интересно, что информация о начале продаж актуальна не только для США, но и для России, которая попала в первую волну продаж. По всей видимости, уже 8 октября станут известны и цены на новые умные часы Apple Watch Series 7.
Сегодня уже известно, как выглядят новые часы Watch Series 7. Эти фотографии являются первыми публично доступными снимками настоящих умных часов Apple. Изображения сначала появились в группе Facebook для поклонников Apple Watch. Они продержались там недолго и вскоре после публикации были удалены.
По информации, размещенной на постере, можно легко догадаться, что модель была передана оператору для независимой проверки совместимости с телеком-сетями.