В России сейчас не работает ни одна из социальных сетей, относящихся к компании Facebook. О глобальной недоступности сообщают миллионы пользователей по всему миру.
Как стало известно из многочисленных источников по всему миру, сбои затронули сервисы Facebook, WhatsApp и Instagram.
Основные проблемы связывают с работой следующих сервисов:
Сообщения, отправленные в WhatsApp, не доставляются получателям.
Лента Instagram не обновляется.
Лента Facebook не обновляется.
Сообщения, отправленные в Messenger, не доставляются получателям.
Сообщается, что команда инженеров Facebook исследует источники вышеназванных проблем.
«Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за возможные неудобства», - сообщается в официальном блоге Facebook в Twitter.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".