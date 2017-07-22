Компания Western Digital выпустила новый твердотельный накопитель SN570 (Blue) с поддержкой NVMe. Производитель обещает высокую производительность и надежность в работе, низкое энергопотребление при небольшом форм-факторе и значительный рост скорости чтения/записи по сравнению с предшественником (SN550), достигнутый за счет применения памяти 3D TLC NAND и контроллера собственной разработки.
Главной причиной роста производительности стал переход от использования 96-слойной флэш-памяти 3D NAND (BiCS 4 Flash) к 112-слойной 3D NAND (BiCS 5 Flash). WD также подтвердила, что память TLC NAND не будет заменяться на QLC в течение всего срока выпуска новых моделей накопителей.
Для сравнения приводятся следующие показатели: если предшественник SN550 показывал скорость последовательного чтения на уровне 2400 Мбайт/сек (для моделей на 500 Гбайт - 1 Тбайт), то новая модель SN570 поднимает этот показатель до 3500 Мбайт/с. Производитель обещает аналогичный рост и скорости записи.
Линейка SN570 представлена тремя моделями, отличающимися своей емкостью: 250 Гбайт, 512 Гбайт и 1 Тбайт. Все накопители используют интерфейс PCIe 3.0 x4 и лишены DRAM-памяти.
Ресурс накопителей на 250 Гбайт, 512 Гбайт и 1 Тбайт достигает 150, 300 и 600 TBW соответственно. Допустимое количество перезаписи всего контента (DWPD) для всех моделей одинаковое - 0,3. Несмотря на разные показатели выносливости при записи, на все модели предоставляется пятилетний гарантийный срок.
Пользователям предоставляется возможность скачать панель Western Digital SSD Dashboard, которая помогает следить за состоянием накопителя, свободной емкостью, температурой и другими характеристиками.
SSD-накопитель WD Blue SN570 с поддержкой NVMe продается в официальном интернет-магазине Western Digital, в избранных розничных магазинах, интернет-магазинах, у реселлеров и системных интеграторов по цене от 46,99 долларов (3400 руб.).