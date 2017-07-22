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Функция RAM Plus должна появиться у флагманских телефонов Samsung среднего класса

05 октября 2021, 09:38




Функция RAM Plus, которая дебютировала в выпущенном в августе смартфоне Samsung Galaxy A52s, теперь добавлена в прошивку Galaxy A52 и флагманского Galaxy Z Fold 3. Похоже, Samsung намерена сделать эту опцию доступной для широкого ряда выпускаемых смартфонов, добавив им возможность работы с виртуальной оперативной памятью. Ожидается, что в первую волну попадут устройства среднего класса.

Модели, у которых появилась функция RAM Plus, не имели ее при фабричной прошивке. Она появилась в результате программного обновления. В результате, теперь на этих смартфонах можно выделять некоторый объем внутреннего хранилища (основной памяти) и использовать его в качестве виртуальной оперативной памяти (RAM).

Функция RAM Plus должна появиться у флагманских телефонов Samsung среднего класса


В то же время эксперты отмечают, что функция RAM Plus отсутствует в бета-версии фирменной надстройки One UI 4.0 на базе Android 12. Она предназначена для установки на флагманские модели серии Galaxy S21. Поэтому еще нет полной уверенности, что RAM Plus появится в стабильных версиях будущих обновления прошивки для всех смартфонов Samsung.

Функции RAM Plus позволяет получить дополнительно 4 Гбайта виртуальной памяти. Ее невозможно отключить. Кроме того, нет возможности увеличить или уменьшить размер выделяемой под RAM Plus памяти. В то же время известно, что в смартфонах других брендов, например Realme, можно настраивать объем выделяемой виртуальной памяти, т.е. ограничение для смартфонов Samsung введено принудительно.

Проверить наличие RAM Plus можно в «Настройках», перейдя в раздел «Обслуживание устройства» и выбрав раздел «Память».



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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