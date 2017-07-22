После беспрецедентного 6-часового перерыва в работе WhatsApp, Facebook и Instagram, который, по оценкам THG.ru, добрался до территории России в 18.40-18.50 по Москве, в конце концов удалось восстановить функциональность всех сетевых ресурсов названных социальных сетей.
О возникновении глобального сбоя сетей WhatsApp, Facebook и Instagram мы сообщили в числе первых. Новость THG.ru вышла на 2 ч 41 минуту раньше, чем была опубликована новость на Lenta.ru, возглавившей топ-рейтинг Google по оперативности информации по данному инциденту.
Материал о глобальном сбое сетей WhatsApp, Facebook и Instagram 4 октября в 22:41
Специфика сайта THG.ru не требует углубляться в обсуждение мифической проблемы потери миллиардов Марком Цукербергом, экспертов интересует сейчас, что послужило технической причиной для глобального сбоя.
По слухам, проблема возникла из-за того, что служба DNS Facebook, которая работает отдельно от глобальной службы DNS интернета и кэшируется внутри самой Facebook, перестала нормально функционировать.
Топ новостных материалов по глобальному сбою сетей WhatsApp, Facebook и Instagram (по версии Google)
Возникшая проблема вызвала массовые нарушения в онлайн-жизни миллиардов людей. Неведомая ошибка сделала невозможным для многих сотрудников компаний даже прости добраться до своих офисов, потому что WhatsApp является корпоративным мессенджером для многих.
Facebook пока мало комментировала возникшую проблему. В то же время, предположительно, в будущем компания собирается опубликовать итоги расследование инцидента.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".