Новый флагманский смартфон OnePlus 10 Pro, выпуск которого намечен на 2022 год, получит перископическую камеру. Этот слух распространил информатор под ником @Bald Panda через социальную сеть Weibo.
Он уточнил, что перископический механизм позволит смартфону получить полноценный 5-кратный оптический зум. В настоящее время в смартфонах OnePlus 9 Pro последнего выпуска установлен телеобъектив с разрешением 8 Мп, он способен обеспечить только 3,3-кратный оптический зум.
Перископическая линза отличается от обычной тем, что ее устройство напоминает перископ на подводной лодке. Свет сначала попадает на передний элемент и отражается зеркалом под углом 90°. Изменив направление, свет проходит через другие оптические элементы объектива, которые теперь не настолько сильно ограничены габаритными размерами смартфона. В результате свет попадает на датчик, который «считывает» фотографию.
Перископическая конструкция не требует от линз таких серьезных ограничений, как при обычной «прямой» конструкции. Они могут быть такими же глубокими и широкими, позволяя реализовать достоинства, которые характерны для объективов зеркальных и беззеркальных фотокамер, обеспечивая большое фокусное расстояние и широкую диафрагму.
До сих пор OnePlus придерживалась только традиционных телеобъективов, тогда как многие производители уже широко используют перископические камеры для лучшего зуммирования.
В начале 2022 года OnePlus собирается выпустить три флагманских смартфона: OnePlus 10, OnePlus 10R и OnePlus 10 Pro. Их главной особенностью называют переход на новую мобильную операционную систему, созданную после слияния OxygenOS и ColorOS.
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