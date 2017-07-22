Выпустив новую серию смартфонов iPhone 13, Apple сообщала, что ее новая однокристальная система A15 Bionic обладает отличной производительностью, которая «на 50% выше, чем у конкурентов».
Многие эксперты на рынке рассматривали это утверждение как расплывчатое и имеющее признаки рекламы. Это подтолкнуло исследователей из компании AnandTech провести анализ производительности, эффективности и качества улучшений новой SoC.
Выяснилось, что производительность Apple A15 в сравнении с конкурентами оказалась выше не на 50%, а на 62%. Отмечается, что хотя более крупные ядра чипсета Apple потребляют больше энергии, тем не менее их энергоэффективность намного выше, чем у конкурирующих решений.
Исследователи отмечают, что в Apple A15 реализованы две новые микроархитектуры. В чипсете используются два ядра Avalanche с повышенной производительностью, работающие на частоте 3,1 ГГц, и четыре энергоэффективных ядра Blizzard, использующих частоту 1,8 ГГц. Они выпускаются по 5-нм техпроцессу TSMC, который носит название N5P.
Вдобавок к этому, системный кэш Apple A15 был увеличен до 32 Мбайт, что вдвое выше такового у A14. Это удвоение является «ключевым фактором энергоэффективности чипа», отмечают исследователи. Кэширование позволяет сохранять доступ к памяти на одном кристалле, вместо того, чтобы переходить к более медленной и менее эффективной DRAM-памяти.
Apple также пересмотрела объем доступной кэш-памяти второго уровня, увеличив его на 50% для двух высокопроизводительных ядер A15: с 8 до 12 Мбайт. Этот прирост был оценен экспертами AnandTech как «огромный», поскольку теперь размер кэша L2 совпадает по объему с тем, что имел весь чип Apple M1. Более того, он в два раза превышает ресурсы, доступные Snapdragon 888.
Наращивание кэша позволяет Apple получить «впечатляющее» преимущество от своей микроархитектуры, которая по сути не настолько сильно отличается от используемой в прошлогоднем A14.
Что касается графики Apple A15, то эксперты AnandTech называют ее «потрясающей», демонстрирующей улучшения, которые намного превосходят маркетинговые заявления Apple.
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