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Флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 Super появится в январе 2022 года

05 октября 2021, 17:52




Еще в конце августа в сети расползлись слухи о планах NVIDIA по выпуску новой флагманской видеокарты GeForce RTX 3090 SUPER, отличающейся повышенной мощностью. Называлась даже ее значение - 400 Вт и более.

Мощная видеокарта NVIDIA RTX 3090 Super появится в январе 2022 года


Позднее оценка мощности выросла до 450 Вт, что фактически на 100 Вт превышает возможности сегодняшней RTX 3090 с ее 350 Вт. Естественно, пройти мимо такой разработки не мог ни один энтузиаст, поэтому многие ждали дополнительной информации по этой карте.

Мощная видеокарта NVIDIA RTX 3090 Super появится в январе 2022 года


По слухам, NVIDIA сможет «выжать» такую высокую мощность за счет полного раскрытия возможностей используемого графического процессора GA102. Вычислительные возможности RTX 3090 SUPER в итоге будут представлены в следующей конфигурации: 10752 ядра CUDA, 336 тензорных ядер и 84 ядра RT. На пару с ними будет работать 24 Гбайт буферной видеопамяти GDDR6X с доступом к ней по 384-разрядной шине.

Мощная видеокарта NVIDIA RTX 3090 Super появится в январе 2022 года


В то же время объявленная ранее мощность в 450 Вт пока еще не подтверждена. По другим слухам, она все-таки останется в пределах 400 Вт. Тем не менее, даже это станет существенным приростом на фоне 350 Вт у базовой видеокарты RTX 3090.

Последними слухами об этой новинке поделился информатор под ником @hongxing2020. Он назвал сроки ее выпуска.

Мощная видеокарта NVIDIA RTX 3090 Super появится в январе 2022 года


Информатор сообщил, что NVIDIA собирается выпустить RTX 3090 SUPER в январе 2022 года вместе с двумя другими видеокартами: обновленной версией RTX 3070 Ti с 16 Гбайт видеопамяти и RTX 2060 с 12 Гбайт памяти.

Необходимо напомнить официальную позицию NVIDIA. Производитель заявил, что минимальный объем буферной видеопамяти ее видеокарт теперь составляет 8 Гбайт.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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