Еще в конце августа в сети расползлись слухи о планах NVIDIA по выпуску новой флагманской видеокарты GeForce RTX 3090 SUPER, отличающейся повышенной мощностью. Называлась даже ее значение - 400 Вт и более.
Позднее оценка мощности выросла до 450 Вт, что фактически на 100 Вт превышает возможности сегодняшней RTX 3090 с ее 350 Вт. Естественно, пройти мимо такой разработки не мог ни один энтузиаст, поэтому многие ждали дополнительной информации по этой карте.
По слухам, NVIDIA сможет «выжать» такую высокую мощность за счет полного раскрытия возможностей используемого графического процессора GA102. Вычислительные возможности RTX 3090 SUPER в итоге будут представлены в следующей конфигурации: 10752 ядра CUDA, 336 тензорных ядер и 84 ядра RT. На пару с ними будет работать 24 Гбайт буферной видеопамяти GDDR6X с доступом к ней по 384-разрядной шине.
В то же время объявленная ранее мощность в 450 Вт пока еще не подтверждена. По другим слухам, она все-таки останется в пределах 400 Вт. Тем не менее, даже это станет существенным приростом на фоне 350 Вт у базовой видеокарты RTX 3090.
Последними слухами об этой новинке поделился информатор под ником @hongxing2020. Он назвал сроки ее выпуска.
Информатор сообщил, что NVIDIA собирается выпустить RTX 3090 SUPER в январе 2022 года вместе с двумя другими видеокартами: обновленной версией RTX 3070 Ti с 16 Гбайт видеопамяти и RTX 2060 с 12 Гбайт памяти.
Необходимо напомнить официальную позицию NVIDIA. Производитель заявил, что минимальный объем буферной видеопамяти ее видеокарт теперь составляет 8 Гбайт.
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