Компания DxOMark, управляющая коммерческим веб-сайтом, где ведется рейтинг различной оптики и дисплеев, назвала экран смартфона Apple iPhone 13 Pro Max лучшим на рынке. Ему удалось обойти прежнего лидера рейтинга - смартфон Huawei P50 Pro.
Согласно тесту DxOMark, который компания называет «независимым эталонным тестом для научной оценки смартфонов, объективов и фотоаппаратов», дисплей Apple iPhone 13 Pro Max получил оценку в 99 баллов. По мнению экспертов, такая оценка была получена заслуженно, дисплей смартфона Apple заслуживает всяческих похвал. Ему удалось превзойти своих конкурентов - Huawei P50 Pro и Samsung Galaxy S21 Ultra.
DxOMark похвалила экран смартфона за плавность вывода картинки и высокую точность позиционирования при просмотре. Отмечена отличная цветопередача и «выдающийся» рендеринг в рамках теста HDR10. По оценкам DxOMark, дисплей iPhone 13 Pro Max создает очень «приятные мультимедийные впечатления в любых условиях».
DxOMark назвал дисплей iPhone 13 Pro Max «просто потрясающим». Отмечена отличная читаемость текста практически в любых условиях просмотра.
Отмечается также высокая точность цветопередачи, в том числе при больших углах просмотра. Экран iPhone 13 Pro Max работает быстро и плавно при просмотре страниц, обеспечивая отличный контроль и отсутствие артефактов.
В то же время компания DxOMark отметила, что в условиях слабой освещенности дисплей не был достаточно ярким. По крайней мере, на заводских настройках (по умолчанию). Это не обеспечивает максимальной комфортности для ночного чтения, поэтому рекомендуется пользоваться ручной настройкой. Кроме того, было отмечено появление сильного оранжевого оттенка при включении синего светофильтра.
Не понравились тестерам DxOMark и возможности дисплея iPhone 13 Pro Max в играх. Они считают, что вывод контента на экран в игровых сессиях следовало бы сделать более плавным.