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Доступная игровая видеокарта AMD Radeon RX 6600 выйдет 13 октября

05 октября 2021, 21:42




Самая доступная игровая видеокарта AMD Radeon RX 6600 на базе архитектуры AMD RDNA2 появится 13 октября. За несколько дней до ее официального анонса удалось собрать полный список параметров по новому продукту.

Доступная игровая видеокарта AMD Radeon RX 6600 будет выпущена 13 октября


Новая видеокарта Radeon RX 6600 (без XT) получит 1792 потоковых процессора. По сравнению с самой близкой по характеристиам видеокартой Radeon RX 6600 XT, у новинки будет на 256 ядра меньше. Это позволяет сделать новую видеокарту самой доступной на рынке. В то же время она станет и наиболее медленной в своей группе игровых видеокарт для настольных компьютеров на архитектуре AMD RDNA2.

Но следует сразу отметить, что новая видеокарта Radeon RX 6600 не будет единственной в своей конфигурации (по числу графических ядер). Ранее AMD уже выпустила мобильную видеокарту Radeon RX 6600M для ноутбуков, вычислительные возможности которой также представлены 1792 ядрами Navi 23. Такое же оснащение имеется у видеоускорителя Radeon Pro W6600 и его мобильной версии W6600M. Поэтому выпуск настольного игрового варианта Radeon RX 6600 вполне ожидаем.

Как и в случае с Radeon RX 6600 XT, новая видеокарта выпускается компанией AMD с одним вентилятором. Для его работы требуется меньше энергии, чем для Radeon RX 6600 XT, которая также оснащена одним вентилятором. Официальное значение мощности Radeon RX 6600 составляет 132 Вт, тогда как у RX 6600 XT этот параметр выше на 28 Вт.

Доступная игровая видеокарта AMD Radeon RX 6600 будет выпущена 13 октября


Согласно официальной спецификации, новая геймерская видеокарта Radeon RX 6600 будет работать на частотах 2044 МГц, тогда как при разгоне частота может подниматься до 2491 МГц. По сравнению с XT-моделью AMD понизила энергопотребление в играх, добившись этого путем снижения базовой частоты на 315 МГц.

Новая видеокарта будет оснащаться 8 Гбайт видеопамяти GDDR6. Однако, если читать спецификацию внимательно, то можно найти пометку «до». Предполагается, что когда партнеры будут выпускать свои модели на базе предложенного эталонного дизайна, то они могут установить и 4 Гбайт видеопамяти.

Официальные характеристики по прогонам в играх пока не получены, поэтому для оценки новой видеокарты рекомендуется пока использовать значения аналогичной по числу ядер видеокарты AMD Radeon RX 6600.

Доступная игровая видеокарта AMD Radeon RX 6600 будет выпущена 13 октября




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