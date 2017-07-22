Яндекс объявил о выпуске обновленной версии колонки Яндекс.Станция мини и своей первой ТВ-приставки Яндекс.Модуль.
Главное отличие новой колонки: ощутимо выросла мощность звучания Яндекс.Станции мини. Теперь вместо прежних 3 Вт она может достигать 10 Вт.
Производитель отказался от управления жестами: вместо них управление теперь переложено на сенсорные кнопки.
Заметно изменился дизайн колонки. Она выпущена в двух версиях, одна из которых имеет светодиодный дисплей (единственное отличие от другой модели). Через этот экран колонка показывает время, погоду и ведет отсчет таймера. Изменился также выбор цветов. Колонка выпускается в черном, сером, бледно-красном и синем цветах, ее габаритные размеры стали немного больше.
Для связи с источником внешних данных производитель установил в колонку модуль Bluetooth 5.0, отказавшись от прежней версии Bluetooth 4.2 в пользу более современного интерфейса. Модуль Wi-Fi работает теперь в обоих диапазонах частот - 2,4 и 5,0 ГГц. В новой колонке сохранился AUX-разъем для подключения, например, к внешней аудиосистеме. Ожидается также выпуск программной прошивки, которая позволит объединять две колонки в стереопару - эта функция должна появиться позже.
Неожиданным стал отказ производителя от разъема USB-C. Он был заменен на штекерный разъем DC. Представители Яндекса объяснили это тем, что выросло напряжение питания (с 5 В до 18 В), а мощность блока питания поднялась до 18 Вт. Это заставило поменять тип разъема, хотя Яндекс утверждает, что заодно удалось улучшить качество звука.
Стоимость обновленной колонки Яндекс.Станция мини составляет 7000 руб. (с LED-экраном) и 6000 руб. (без экрана).
Кроме колонки, Яндекс объявил о выпуске совершенно нового устройства в своей линейке - ТВ-приставки Яндекс.Модуль. Она работает на базе Яндекс ТВ и превращает обычный телевизор в «умное» устройство. Яндекс.Модуль позволяет покупателям экономить на покупке смарт-телевизора. Для превращения обычного телевизора в умный достаточно только входа HDMI.