Социальная сеть Telegram сообщает, что во время отключения Facebook, Instagram и WhatsApp на их платформу подписалось более 70 млн новых пользователей. Катастрофические проблемы, которые возникли в понедельник с главными коммуникационными службами в мире, привели к массовой потере связей между людьми. Согласно последним данным, мир остался без ключевых служб обмена сообщениями примерно на шесть часов.
Сбой начался у Facebook примерно в шесть часов вечера (по Москве). В течение очень короткого промежутка времени все сервисы Facebook, включая Messenger, используемый для обмена мгновенными сообщениями, платформу социальных сетей Instagram и службу обмена сообщениями WhatsApp, стали недоступны для пользователей по всему миру.
В это время в Калифорнии было 8 часов утра. В результате падения названных служб сотрудники Facebook не могли попасть на свои рабочие места из-за заблокированных электронных пропусков. Как оказалось, для их работы требовалось подключение службы обмена мгновенными сообщениями для подтверждения разрешений на проход в здание.
Наибольшую выгоду от «падения» получил мессенджер Telegram. Его основатель, Павел Дуров, заявил, что «в этот день дневные темпы роста подписчиков Telegram превысили на порядок традиционный уровень. За один день мы приняли более 70 миллионов «беженцев» с других платформ».
Дуров также добавил, что некоторые пользователи платформы в США, возможно, столкнулись с пониженной пропускной способностью, поскольку наиболее пострадавшими стали именно миллионы американских граждан. Для многих из них WhatsApp является мессенджером по умолчанию. При этом пользователи спешили зарегистрироваться в Telegram в одно и то же время, чем еще больше усугубляли проблему.
Telegram недавно сообщил, что его приложение было загружено более одного миллиарда раз. В начале 2021 года у платформы насчитывалось более 500 млн активных пользователей в месяц.
Достоверности ради, необходимо отметить, что бенефициаром также стал мессенджер Signal, который является конкурентом WhatsApp и Telegram. Его руководство также сообщило, что в день «падения» миллионы новых пользователей присоединились к их платформе для безопасного обмена сообщениями.
Необходимо отметить, что это уже вторая волна ухода миллионов пользователей от WhatsApp. Когда недавно WhatsApp обновил свою политику конфиденциальности и не смог внятно объяснить внесенные изменения, Telegram и Signal тоже насчитали миллионы новых пользователей.
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