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WiFi FastConnect 6900 для Windows 11 обеспечивает задержки на уровне Ethernet-сетей

06 октября 2021, 15:38




Компания Qualcomm, которая разработала новую систему беспроводной связи WiFi FastConnect 6900 для оснащения компьютеров под управлением Windows 11, сообщила, что новая система обладает повышенной надежностью и обеспечивает такую же задержку, которая характерна для работы в локальных сетях Ethernet.

Такого высокого быстродействия удалось достичь благодаря использованию синхронной, двухполосной системы передачи данных Qualcomm 4-Stream Dual Band Simultaneous. В ней одновременно используются несколько диапазонов частот Wi-Fi и несколько имеющихся антенн. Благодаря достигнутой оптимизации, новые системы работают значительно лучше, чем традиционные однополосные системы.

WiFi FastConnect 6900 для Windows 11 обеспечивает задержки на уровне Ethernet-сетей


Новый уровень был достигнут за счет одновременного использования частотных диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц, а также частотного диапазона 6 ГГц (если доступно). Благодаря такой системе передачи данных, удалось решить многие проблемы. Ранее они проявлялись в виде повышенной задержки в одном из доступных частотных диапазонов. Теперь все проблемы решены на системном уровне.

WiFi FastConnect 6900 для Windows 11 обеспечивает задержки на уровне Ethernet-сетей


В ходе тестирования, проведенного компанией Qualcomm Technologies на примере точек доступа Wi-Fi 6, развернутых на базе уже выпускаемого оборудования, удалось продемонстрировать, что новая двухполосная Qualcomm-станция Wi-Fi с 4-поточной двухдиапазонной синхронизацией данных обеспечивает стабильный беспроводной игровой процесс без джиттера. Регистрируемые задержки были на уровне подключения к локальным сетям Ethernet при тех же условиях работы.

При прямом сравнении новой станции Wi-Fi Dual Station с работой однопоточной станции Wi-Fi задержка новой системы также была в четыре раза меньше. При этом игровой процесс отличался устойчивостью и не проявлял дрожаний.

WiFi FastConnect 6900 для Windows 11 обеспечивает задержки на уровне Ethernet-сетей


Полученные результаты имеют несомненную ценность для онлайн-геймеров, подчеркивают в Qualcomm.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор точки доступа Wi-Fi 6 Aruba Instant On AP22 с облачным управлением. Точка доступа HPE Aruba AP22 ориентирована на сегмент малого бизнеса и поддерживает беспроводной стандарт последнего поколения Wi-Fi 6. Она способна обслужить помещение в несколько сотен квадратных метров и может быть рекомендована для обеспечения быстрого беспроводного доступа десятков клиентов в офисах, на публичных пространствах и даже у домашних пользователей. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор точки доступа Wi-Fi 6 Aruba Instant On AP22 с облачным управлением".

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