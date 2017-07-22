Компания Qualcomm, которая разработала новую систему беспроводной связи WiFi FastConnect 6900 для оснащения компьютеров под управлением Windows 11, сообщила, что новая система обладает повышенной надежностью и обеспечивает такую же задержку, которая характерна для работы в локальных сетях Ethernet.
Такого высокого быстродействия удалось достичь благодаря использованию синхронной, двухполосной системы передачи данных Qualcomm 4-Stream Dual Band Simultaneous. В ней одновременно используются несколько диапазонов частот Wi-Fi и несколько имеющихся антенн. Благодаря достигнутой оптимизации, новые системы работают значительно лучше, чем традиционные однополосные системы.
Новый уровень был достигнут за счет одновременного использования частотных диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц, а также частотного диапазона 6 ГГц (если доступно). Благодаря такой системе передачи данных, удалось решить многие проблемы. Ранее они проявлялись в виде повышенной задержки в одном из доступных частотных диапазонов. Теперь все проблемы решены на системном уровне.
В ходе тестирования, проведенного компанией Qualcomm Technologies на примере точек доступа Wi-Fi 6, развернутых на базе уже выпускаемого оборудования, удалось продемонстрировать, что новая двухполосная Qualcomm-станция Wi-Fi с 4-поточной двухдиапазонной синхронизацией данных обеспечивает стабильный беспроводной игровой процесс без джиттера. Регистрируемые задержки были на уровне подключения к локальным сетям Ethernet при тех же условиях работы.
При прямом сравнении новой станции Wi-Fi Dual Station с работой однопоточной станции Wi-Fi задержка новой системы также была в четыре раза меньше. При этом игровой процесс отличался устойчивостью и не проявлял дрожаний.
Полученные результаты имеют несомненную ценность для онлайн-геймеров, подчеркивают в Qualcomm.