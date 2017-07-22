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Corsair готовит новые модули памяти DDR5: Vengeance и Dominator

06 октября 2021, 17:27




Американская компания Corsair, хорошо известная на рынке в качестве производителя игрового компьютерного оборудования и периферии, представила новые модули памяти Vengeance DDR5.

Компания пока не раскрыла их полные технические характеристики. В частности, не названы тактовые частоты работы, неизвестны возможности для разгона памяти. Эта информация должна появиться ближе к официальному анонсу платформы Intel Alder Lake-S - первой серии чипсетов для настольных систем, которые поддерживают новый стандарт памяти.

Согласно спецификациям Комитета инженерной стандартизации JEDEC, память DDR5 позволяет получить производительность на уровне от 4800 МТ/с при напряжении 1,1 В.

Доступный потенциал для разгона будет зависеть от многих факторов, считает оверклокер MSI Toppc, называя среди них биннинг и схему управления питанием (PMIC).

Corsair готовит к выпуску новые модули памяти DDR5: Vengeance и Dominator

Модули памяти Corsair Vengeance DDR5. Источник: Corsair


В настоящее время компания Corsair предлагает три модели памяти Vengeance: RT, RS и PRO SL. На верхней части всех модулей расположена большая полоска RGB-подсветки.

Corsair готовит к выпуску новые модули памяти DDR5: Vengeance и Dominator

Модули памяти Corsair Vengeance DDR4. Источник: Corsair


Помимо названных моделей, эксперты ждут выхода также новой серии модулей памяти Corsair Dominator DDR5:

Corsair готовит к выпуску новые модули памяти DDR5: Vengeance и Dominator

Модули памяти Corsair Dominator DDR5. Источник: Corsair


То, что ждать осталось недолго, подтверждается началом поставок журналистам и блогерам инженерных образцов новых модулей памяти DDR5 от Corsair.





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