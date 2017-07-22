Компания Samsung объявила о старте продаж в России смартфонов Galaxy M52 5G и M22. Это устройства начального и среднего класса, которые, судя по статистике продаж их предшественников, будут пользоваться большим спросом в России.
Смартфон Samsung Galaxy M52 5G
Смартфон Samsung Galaxy M52 5G
Samsung Galaxy M52 5G имеет 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением FHD+ (1080х2400 пикселей). Частота обновления экрана составляет 120 Гц. Производитель отмечает плавную прокрутку при просмотре и высокую отзывчивость экрана.
Galaxy Galaxy M52 5G оснащен 6-нм чипсетом Snapdragon 778G 5G, на платформе которого размещаются четыре ядра Kryo 670, работающие на частоте 2,4 ГГц, и четыре ядра Kryo 670 на 1,8 ГГц. За поддержку графики отвечает ускоритель Adreno 642L.
Смартфон Samsung Galaxy M52 5G
Система работает в паре с 6/8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт основной памяти, расширяемой до 1 Тбайт за счет карты microCD. Такая платформа способна справляется даже с самыми технически требовательными приложениями и работой в режиме многозадачности, считает производитель.
Основной модуль тыльной камеры Galaxy M52 5G имеет разрешение 64 Мп, а его диафрагма равна f/1.8. Эта камера выстроена на базе сенсора ISOCELL GW3. Кроме нее имеется ультраширокоугольная камера с разрешением 12 Мп и диафрагмой f/2.2 и 5-мегапиксельный датчик глубины.
Интеллектуальная селфи-камера с разрешением 32 Мп и диафрагмой f/2.2 располагается в фирменном вырезе на фронтальной стороне. По мнению производителя, селфи-камера позволяет делать качественные снимки и автопортреты.
Смартфон Samsung Galaxy M52 5G
Емкость аккумулятора новинки составляет 5000 мАч. Этого достаточно, чтобы свободно пользоваться устройством в течение всего дня. Поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт помогает быстро восполнить запас батареи.
Смартфон Samsung Galaxy M22
Samsung Galaxy M22 оснащен безрамочным 6,4-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц.
Его вычислительная платформа представлена чипсетом Mediatek Helio G80, который, по мнению производителя, оптимально справляется с нагрузкой в различных сценариях применения. Объем оперативной памяти Galaxy M22 - 6 Гбайт, встроенной - 128 Гбайт.
Смартфон Galaxy M22
Galaxy M22 получил камеру с разрешением 48 Мп и возможность выбирать степень размытия фона. При недостаточном освещении смартфон поддерживает съемку в ночном режиме. Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп.
Как и у первого смартфона, внутри Galaxy M22 установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч. Высокое качество видео дополняет объемный звук с поддержкой Dolby Atmos.
Смартфон Galaxy M22
Платформа безопасности Knox защищает информацию от вредоносных программ и угроз не только на программном, но и на аппаратном уровне.
Смартфоны Samsung Galaxy M52 5G и Galaxy M22 уже доступны в России в официальном интернет-магазине Samsung и у партнеров компании по рекомендованной цене 34 990 и 18 990 рублей соответственно. Оба устройства представлены в черном и белом цветах.