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Анонс планшета Nokia T20: 10,4-дюймовый IPS-дисплей 2K и скандинавский дизайн

06 октября 2021, 20:41




Компания HMD Global представила 10,36-дюймовый планшет Nokia T20 c IPS-экраном, имеющим разрешение 2K (2000х1200 пикселей) и защищенным закаленным стеклом. Соотношение сторон составляет 5:3, яркость - 400 нит, что дает в итоге типичную «рабочую лошадку» для каждодневного использования.

Вычислительную нагрузку берет на себя 12-нм чипсет UNISOC T610, в состав которого входят два высокопроизводительных ядра Cortex A75 и шесть энергоэффективных Cortex A55, работающих на тактовой частоте до 1,8 ГГц. Поддержка графики осуществляется с помощью GPU Mali-G52.

На пару с процессорной начинкой имеются 3 или 4 Гбайт оперативной памяти LPDDR4 и 32 или 64 Гбайт основной памяти LPDDR4, которая может быть наращена до 256 Гбайт с помощью карт microSD.

Анонс планшета Nokia T20: 10,4-дюймовым IPS-дисплеем 2K, скандинавский дизайн


Планшет работает под управлением Android 11 с двумя годами гарантированных обновлений ОС и тремя годами обновлений безопасности.

На задней панели размещена 8-мегапиксельная камера с автофокусом и светодиодная вспышка. На передней части находится фронтальная камера с разрешением 5 Мп.

Будучи финской компанией, HMD Global предлагает т.н. скандинавский дизайн: алюминиевый корпус с пескоструйной обработкой, имеющий класс защиты IP52. Планшет надежный и экологичный, устойчив к пыли и брызгам.

Внутри установлен большой аккумулятор емкостью 8200 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт. По данным производителя, этого запаса энергии достаточно для 10 часов просмотра потокового видео, 15 часов веб-серфинга или 7 часов видеозвонков.

Комплект дополняют аудиоразъем 3,5 мм, FM-радио, стереодинамики, два микрофона и поддержка OZO Audio. Опционально предусмотрена установка модема 4G LTE в дополнении к беспроводному доступу по каналу Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц | 5 ГГц) и Bluetooth 5.0. Есть также поддержка GPS + ГЛОНАСС, NFC. Имеется порт USB Type-C.

Анонс планшета Nokia T20: 10,4-дюймовым IPS-дисплеем 2K, скандинавский дизайн


Цены Nokia T20:

  • 4 + 64 Гайт / Wi-Fi - 249,99 долларов (18 100 руб.)
  • 4 + 64 Гайт / LTE - 271 доллар (19 600 руб.)




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