Компания HMD Global представила 10,36-дюймовый планшет Nokia T20 c IPS-экраном, имеющим разрешение 2K (2000х1200 пикселей) и защищенным закаленным стеклом. Соотношение сторон составляет 5:3, яркость - 400 нит, что дает в итоге типичную «рабочую лошадку» для каждодневного использования.
Вычислительную нагрузку берет на себя 12-нм чипсет UNISOC T610, в состав которого входят два высокопроизводительных ядра Cortex A75 и шесть энергоэффективных Cortex A55, работающих на тактовой частоте до 1,8 ГГц. Поддержка графики осуществляется с помощью GPU Mali-G52.
На пару с процессорной начинкой имеются 3 или 4 Гбайт оперативной памяти LPDDR4 и 32 или 64 Гбайт основной памяти LPDDR4, которая может быть наращена до 256 Гбайт с помощью карт microSD.
Планшет работает под управлением Android 11 с двумя годами гарантированных обновлений ОС и тремя годами обновлений безопасности.
На задней панели размещена 8-мегапиксельная камера с автофокусом и светодиодная вспышка. На передней части находится фронтальная камера с разрешением 5 Мп.
Будучи финской компанией, HMD Global предлагает т.н. скандинавский дизайн: алюминиевый корпус с пескоструйной обработкой, имеющий класс защиты IP52. Планшет надежный и экологичный, устойчив к пыли и брызгам.
Внутри установлен большой аккумулятор емкостью 8200 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт. По данным производителя, этого запаса энергии достаточно для 10 часов просмотра потокового видео, 15 часов веб-серфинга или 7 часов видеозвонков.
Комплект дополняют аудиоразъем 3,5 мм, FM-радио, стереодинамики, два микрофона и поддержка OZO Audio. Опционально предусмотрена установка модема 4G LTE в дополнении к беспроводному доступу по каналу Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц | 5 ГГц) и Bluetooth 5.0. Есть также поддержка GPS + ГЛОНАСС, NFC. Имеется порт USB Type-C.
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