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Motorola Edge 20 Pro в России: 6,7-дюймовый OLED-дисплей и мощная камера на 108 Мп

06 октября 2021, 22:39




Компания Motorola объявила о старте продаж в России смартфона Edge 20 Pro с мощной камерой на 108 Мп с 50-кратным цифровым зумом и оптической стабилизацией. Новая модель предлагается как телефон верхнего среднего класса.

Motorola Edge 20 Pro оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ (2400х1080 пикселей), частотой обновления 144 Гц и невероятно высокой частотой контроля касаний до 576 Гц. Экран отвечает требованиям HDR10+ на динамический диапазон отображения и поддерживает технологию Max Vision. Соотношение сторон равняется 20:9.

Motorola Edge 20 Pro в России: 6,7-дюймовый OLED-дисплей и мощная камера на 108 Мп


На экране располагается сканер отпечатков пальцев, для съемки селфи установлена 32-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2.25 и поддержкой технологии Quad Pixel.

Смартфон работает на 7-нм платформе Qualcomm Snapdragon 870 (1x3,2 ГГц + 3x2,42 ГГц + 4x1,8 ГГц) с графическим процессором Adreno 650 на пару с 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и до 256 Гбайт основной памяти UFS 3.1 с поддержкой функций Turbo Write и Host-Aware Performance Booster.

Главной особенностью новой модели стал тройной набор камер с флагманским объективом, имеющим разрешение 108 Мп и диафрагму f/1.9. Датчик имеет оптический формат 1/1.52", размер его пикселя составляет 0,7 мкм. Допускается использование технологии пиксельного биннинга «9 в 1» (Ultra Pixel), позволяющей получать пиксели размером 2,1 мкм.

Motorola Edge 20 Pro в России: 6,7-дюймовый OLED-дисплей и мощная камера на 108 Мп


Вторым в наборе камер стал перископический телеобъектив с разрешением 8 Мп, предоставляющий 5-кратный оптический зум. Диафрагма этой камеры равна f/3.4, размер пикселя - 1.0 мкм, при съемке используется оптическая стабилизация кадра. Третья камера представляет собой сверхширокоугольный объектив с разрешением 16 Мп, углом обзора 119° и диафрагмой f/2.2.

Имея такой набор камер, Motorola Edge 20 Pro позволяет снимать видео 8K UHD со скоростью 24 к/с, 4K UHD видео на 60/30 к/с или FHD-видео с частотой 60/30 к/с. Замедленная съемка может вестись с уровнем FHD на 960/240 к/с и HD 360 к/с.

Motorola Edge 20 Pro в России: 6,7-дюймовый OLED-дисплей и мощная камера на 108 Мп


Сверхширокоугольная основная камера позволяет снимать с разрешением FHD (30 к/с, а макросъемка возможна с разрешением 4K UHD (30 к/с) и FHD (60/30 к/с). Телеобъектив дает разрешение FHD (60/30 к/с).

Среди других ключевых особенностей - аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт и защита от пыли и брызг (IP52).

Motorola Edge 20 Pro в России: 6,7-дюймовый OLED-дисплей и мощная камера на 108 Мп


Приобрести Motorola Edge 20 Pro можно в магазинах «Ситилинк», «Связной» и в авторизированном онлайн-магазине motorola-shop.ru по цене 45 990 рублей.



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