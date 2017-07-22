Компания XPG, дочернее предприятие тайваньской ADATA, созданное для выпуска высокопроизводительных продуктов для геймеров, профессиональных киберспортсенов и технических энтузиастов, объявила о выпуске игрового ноутбука XENIA 15 KC. Его разработка велась совместно с Intel.
Сотрудничество с Intel было направлено в первую очередь на реализацию технических преимуществ нового процессора Intel Core i7-11800H 11-го поколения, его эффективной работы с графикой NVIDIA RTX 3070 при наличии высокопроизводительной оперативной памяти и с использованием твердотельного накопителя XPG.
Ноутбук XPG XENIA 15 KC оснащен достаточно крупной 15,6-дюймовой IPS-панелью с разрешением QHD (2560x1440 пикселей) и частотой обновления 165 Гц. Она обеспечивает 100% цветовое покрытие в стандарте sRGB, что является основой для высокой точности цветопередачи.
Игровой ноутбук оснащен твердотельным накопителем XPG GAMMIX S70 1 ТБ PCIe Gen4 M.2 2280, который уже был отмечен различными наградами. Он обеспечивает стабильные скорости чтения/записи до 7000/6000 Мбайт/сек. Оперативная память представлена 32 Гбайт ОЗУ DDR4 3200 МГц.
Достаточно крупный размер экрана усложняет задачу соблюдения невысоких весовых показателей. Но производителю удалось уложиться в 1,94 кг веса благодаря выбору тонкого, но прочного и долговечного шасси из магниевого сплава. Толщина корпуса составляет всего 20,5 мм. Зато большой размер позволяет разместить просторную клавиатуру с RGB-подсветкой и задержкой всего 0,2 мс.
Большие размеры не избавляют производителя от необходимости уделить большое внимание разработке системы охлаждения. В XENIA 15 KC используется «жидкий металл», отличающийся высокой теплопередачей при использовании в качестве термоинтерфейса. Благодаря ему, удается понизить внутреннюю температуру на 5-10 °C.
XPG XENIA 15 KC оснащен разнообразным набором портов, включая Thunderbolt 4, несколько портов USB 3.2 Gen 2, порт LAN 2,5 Gigabit, порт HDMI 2.1 и устройство для чтения SD-карт SDXC. Установлен модуль Intel Wi-Fi 6. Кроме того, ноутбук оснащен ИК-камерой и большой батареей емкостью 94 Вт*ч, обеспечивающей до 7 часов автономной работы.
О стоимости XPG XENIA 15 KC пока ничего не сообщается. Зато известно, что вместе с ноутбуком предлагается 1 месяц подписки на Xbox Game Pass с библиотекой из более чем 200 игр.
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