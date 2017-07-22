Компания Canon Europe объявила о разработке первой технологии виртуальной реальности EOS VR, выполненной в системе EOS R на основе байонета RF. В ее состав входят новый двойной объектив «рыбий глаз» Canon RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE и необходимое программное обеспечение.
Новая технология позволяет создавать 3D-контент в формате VR с углом обзора 180°. Система EOS VR реализует эффект погружения, при которое зритель попадает в центр происходящего, добиваясь высокой степени реалистичности при профессиональном уровне качества съемки. Как ожидается, новая технологии виртуальной реальности может найти применение в таких сферах, как образование, путешествия, спорт, прямые трансляции и документальное кино. Новое решение Canon позволяет упростить съемку и постобработку стереоскопического контента 180° VR.
Двойной объектив «рыбий глаз» Canon RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE является сменным. Вместе с ним предлагается применять еще два компонента системы EOS VR: приложение EOS VR Utility для работы с виртуальной реальностью и плагин EOS VR для Adobe Premiere Pro. С их помощью осуществляется постобработка контента в формате 180° VR.
Главной конструктивной особенностью Canon RF являются два направленных вперед объектива, каждый с углом обзора 190°. Конструкция двойного объектива позволяет проецировать два изображения на один датчик изображения и уже на этапе съемки добиваться их синхронизации.
Благодаря применению общего датчика для захвата двух изображений, обеспечивается идентичность характеристик съемки, в частности, качество и экспозиция. Это принципиальное отличие от распространенных до сих пор систем с двумя датчиками, на которых сложно добиться практической синхронизации в работе.
Конструкция объектива имеет две электромагнитные диафрагмы (EMD), обеспечивающие поступление на датчик одинакового количества света от каждого объектива. Это помогает легко «сшивать» две части изображения.
Расстояние между двумя объективами в новой конструкции составляет 60 мм, что создает естественную картинку. Новый объектив подходит для использования с совместимыми камерами, к числу которых относится Canon EOS R5.
Благодаря держателю для желатиновых фильтров за задними элементами можно использовать нейтральные фильтры сторонних производителей, чтобы контролировать экспозицию при ярком свете без уменьшения выдержки и диафрагмы.
Предлагаемые приложение Canon EOS VR Utility и плагин EOS VR для Adobe Premiere Pro позволяют выполнять конвертацию полученного кругового изображения в более привычный формат равнопромежуточной проекции 180° VR. Созданное видео можно экспортировать в различных разрешениях и форматах (в том числе профессиональных) - вплоть до 8K для видео. Просмотр можно вести в совместимых VR-очках.
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