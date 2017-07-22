РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Canon разработала 3D-систему EOS VR и двойной объектив «рыбий глаз» Canon RF

07 октября 2021, 11:57




Компания Canon Europe объявила о разработке первой технологии виртуальной реальности EOS VR, выполненной в системе EOS R на основе байонета RF. В ее состав входят новый двойной объектив «рыбий глаз» Canon RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE и необходимое программное обеспечение.

Новая технология позволяет создавать 3D-контент в формате VR с углом обзора 180°. Система EOS VR реализует эффект погружения, при которое зритель попадает в центр происходящего, добиваясь высокой степени реалистичности при профессиональном уровне качества съемки. Как ожидается, новая технологии виртуальной реальности может найти применение в таких сферах, как образование, путешествия, спорт, прямые трансляции и документальное кино. Новое решение Canon позволяет упростить съемку и постобработку стереоскопического контента 180° VR.

Canon объявила о создании 3D-системы EOS VR и двойного объектива «рыбий глаз» Canon RF


Двойной объектив «рыбий глаз» Canon RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE является сменным. Вместе с ним предлагается применять еще два компонента системы EOS VR: приложение EOS VR Utility для работы с виртуальной реальностью и плагин EOS VR для Adobe Premiere Pro. С их помощью осуществляется постобработка контента в формате 180° VR.

Главной конструктивной особенностью Canon RF являются два направленных вперед объектива, каждый с углом обзора 190°. Конструкция двойного объектива позволяет проецировать два изображения на один датчик изображения и уже на этапе съемки добиваться их синхронизации.

Благодаря применению общего датчика для захвата двух изображений, обеспечивается идентичность характеристик съемки, в частности, качество и экспозиция. Это принципиальное отличие от распространенных до сих пор систем с двумя датчиками, на которых сложно добиться практической синхронизации в работе.



Конструкция объектива имеет две электромагнитные диафрагмы (EMD), обеспечивающие поступление на датчик одинакового количества света от каждого объектива. Это помогает легко «сшивать» две части изображения.

Расстояние между двумя объективами в новой конструкции составляет 60 мм, что создает естественную картинку. Новый объектив подходит для использования с совместимыми камерами, к числу которых относится Canon EOS R5.

Благодаря держателю для желатиновых фильтров за задними элементами можно использовать нейтральные фильтры сторонних производителей, чтобы контролировать экспозицию при ярком свете без уменьшения выдержки и диафрагмы.

Предлагаемые приложение Canon EOS VR Utility и плагин EOS VR для Adobe Premiere Pro позволяют выполнять конвертацию полученного кругового изображения в более привычный формат равнопромежуточной проекции 180° VR. Созданное видео можно экспортировать в различных разрешениях и форматах (в том числе профессиональных) - вплоть до 8K для видео. Просмотр можно вести в совместимых VR-очках.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор веб-камеры Razer Kiyo Pro. Эта камера Razer Kiyo Pro потенциально способна стать лучшим другом стримеров, удалённых сотрудников и обычных экстравертов. Она оснащается большим светочувствительным сенсором, может записывать Full HD видео на 60 к/с, поддерживает HDR и предлагает множество опций для тонкой настройки. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор веб-камеры Razer Kiyo Pro: когда стриминг - это призвание".

Читайте также:

  • Canon анонсировала камеру мгновенной печати Zoemini S2
  • GoPro представила экшн-камеру HERO10 Black нового поколения
  • Будущий флагман Xiaomi 12 будет оснащен сразу двумя основными камерами с разрешением 200 и 50 Мп
  • Samsung выпустит 576-мегапиксельный сенсор уже к 2025 году
  • FUJIFILM анонсировала беззеркальную камеру FUJIFILM X-T30 II серии X

    • следующая новость
    Исследование Jabra: 80% сотрудников предпочитают «работать в компании, вкладывающей средства в технологии»

    предыдущая новость
    XPG объявила о выпуске игрового 15,6-дюймового ноутбука XENIA 15 KC

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Обзор экосистемы Intel® NUC Elements U-серии 11-го поколения
    Лучший процессорный кулер Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Главные новости за неделю Лучший процессор для игр Обзор экосистемы Intel NUC Elements U-серии 11-го поколения
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    7 октября, 2021

    GMiner показал 70% хешрейта Ethereum от максимального потенциала для NVIDIA RTX 30

    Исследование Jabra: 80% сотрудников предпочитают «работать в компании, вкладывающей средства в технологии»

    Canon разработала 3D-систему EOS VR и двойной объектив «рыбий глаз» Canon RF

    XPG объявила о выпуске игрового 15,6-дюймового ноутбука XENIA 15 KC

    6 октября, 2021

    Motorola Edge 20 Pro в России: 6,7-дюймовый OLED-дисплей и мощная камера на 108 Мп

    Анонс планшета Nokia T20: 10,4-дюймовый IPS-дисплей 2K и скандинавский дизайн

    Смартфоны Samsung Galaxy M52 5G и M22 поступили в продажу в России

    Corsair готовит новые модули памяти DDR5: Vengeance и Dominator

    WiFi FastConnect 6900 для Windows 11 обеспечивает задержки на уровне Ethernet-сетей

    Telegram и Signal стали главными бенефициарами падения Facebook, Instagram и WhatsApp

    5 октября, 2021

    Яндекс выпустил обновленную колонку Станция мини и ТВ-приставку Модуль

    Доступная игровая видеокарта AMD Radeon RX 6600 выйдет 13 октября

    iiPhone 13 Pro Max получил лучший дисплей для смартфонов по версии DxOMark

    Флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 Super появится в январе 2022 года

    Чипсет Apple A15 оказался лучше, чем обещал производитель

    Слухи: OnePlus 10 Pro оснастят перископической камерой с 5-кратным зумом

    Глобальный сбой WhatsApp, Facebook и Instagram продлился 6 часов

    Функция RAM Plus должна появиться у флагманских телефонов Samsung среднего класса

    4 октября, 2021

    WD объявила о выпуске SSD-накопителей SN570 (Blue) с поддержкой NVMe

    Произошел глобальный сбой WhatsApp, Facebook и Instagram

    ССЫЛКИ