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Исследование Jabra: 80% сотрудников предпочитают «работать в компании, вкладывающей средства в технологии»

07 октября 2021, 12:54




Датская компания Jabra провела глобальное исследование по вопросам организации труда, выпустив по его результатам отчет Jabra Hybrid Ways of Working 2021 Global Report («Jabra: Глобальное исследование гибридных сценариев работы за 2021 г.»). В исследовании приняли участие 5 036 специалистов интеллектуального труда из США, Великобритании, Франции, Германии и Японии. Исследование от имени Jabra проводила компания The Harris Poll.

Как выяснилось, почти три четверти респондентов (73%) считают работу в офисе не обязанностью, а полезной возможностью или удобством. Помимо этого 71% сотрудников по всему миру рассматривает офис, скорее, как объект социальной инфраструктуры и место для совместной работы, предпочитая заниматься индивидуальной работой вне офиса.

Исследование Jabra: 80% сотрудников предпочитают «работать в компании, вкладывающей средства в технологии»


Желание вернуться в офисы обусловлено главным образом необходимостью командного взаимодействия, мотивацией и проблемами с оборудованием, а также карьерными соображениями. Сотрудники с большей вероятностью попросят увеличить количество рабочих дней в офисе (до трех или более дней в неделю), если во время пандемии они сталкивались с плохой организацией дистанционной работы.

17% опрошенных предпочли бы работать в офисе все время, в то время как 14% довольны своим опытом удаленной работы. Одновременно более половины респондентов (52%) также признали, что они предпочли бы работать из дома, однако опасаются, что в долгосрочной перспективе это скажется на их карьере.

Исследование Jabra: 80% сотрудников предпочитают «работать в компании, вкладывающей средства в технологии»


59% респондентов назвали в качестве самого важного критерия гибкую организацию рабочего процесса. Этот показатель был поставлен ими выше, чем размер заработной платы. Это подтверждает, что для большинства сотрудников гибкость и автономность в течение всего рабочего дня стали важнее денежного вознаграждения.

Гибридные сценарии работы формируют у руководителей ложное чувство уверенности. Только 20% считают, что их организация хорошо подготовлена к работе в гибридном режиме. Только 53% сотрудников думают, что их организация готова к гибридным сценариям работы. Среди руководящего состава этого мнения придерживаются 74%.

Исследование Jabra: 80% сотрудников предпочитают «работать в компании, вкладывающей средства в технологии»


Большинство сотрудников (65%) хочет, чтобы менеджеры позволяли членам команд самостоятельно задавать собственный график работы вместо стандартного рабочего дня «с девяти до пяти», сторонниками которого являются 35%. Почти столько же работников (61%) предпочли бы, чтобы руководители позволяли членам команд приходить в офис, когда им это нужно, а в случае необходимости - работать из дома. За наличие заранее определенных дней недели для работы в офисе и дома проголосовало 39%.

Если сотрудники могут по собственному выбору работать из дома или в офисе, то 75% респондентов хотят в будущем иметь возможность работать из любого места.

С точки зрения привлечения и удержания талантливых специалистов, правильный выбор технологий важнее комфортных офисов, пусть даже прекрасно расположенных и оснащенных самым современным оборудованием. Более половины сотрудников хотят иметь для работы личные высокотехнологичные устройства, которые можно носить с собой куда угодно.

Исследование Jabra: 80% сотрудников предпочитают «работать в компании, вкладывающей средства в технологии»


Не менее восьми из десяти сотрудников (84%) согласны с тем, что «технологии могут помочь всем работникам получить равные возможности доступа в ходе работы», а 80% предпочли бы «работать в компании, вкладывающей средства в технологии, которые в будущем в условиях гибридных сценариев работы улучшат качество связи между работниками».



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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