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GMiner показал 70% хешрейта Ethereum от максимального потенциала для NVIDIA RTX 30

07 октября 2021, 14:46




Как показывают тестовые прогоны новых версий программы GMiner (2.68 и выше), майнерам удалось поднять, пользуясь этой утилитой, хешрейт Ethereum на видеокартах NVIDIA до 70% от максимальной скорости хеширования. Речь идет о видеокартах серии RTX 30, кроме RTX 3090, с ограничением на майнинг (LHR, Low / Lite Hash Rate). Компания NVIDIA выпускает их в настоящее время с включенным блоком антимайнера, который сильно усложняет жизнь майнерам по добыче Etherium.

GMiner показал 70% хешрейта Ethereum для NVIDIA RTX 30 от максимального потенциала


Подтверждение можно видеть на приведенном снимке. Там показана работа майнинга на видеокарте GeForce RTX 3080 Ti. При установленном ограничении LHR ее хешрейт при майнинге Ethereum (алгоритм ethash) составляет 66 MH/s, потребляя 220 Вт. Эффективность майнинга составляет 300 KH/Вт. При использовании утилиты GMiner 2.68 удается получить более высокий результат.

GMiner показал 70% хешрейта Ethereum для NVIDIA RTX 30 от максимального потенциала


Если конкретно, при работе GMiner хэш-скорость майнинга Etherium составляет 77 MH/s, при этом не наблюдается блокировок и работа протекает гладко. Это примерно на 20% выше, чем хешрейт при стандартно работающем ограничении LHR. Если сравнивать с максимальной скоростью хеширования на данной видеокарте, то полученный результат составляет 70%.

GMiner показал 70% хешрейта Ethereum для NVIDIA RTX 30 от максимального потенциала


После продолжительных тестов GMiner выяснилось, что видеокарта RTX 3080 Ti способна поддерживать повышенную скорость хеширования более 15 часов. Анализ журнала показал, что в течение 15 часов работы майнер столкнулся всего с четырьмя циклами блокировки/разблокировки.

GMiner показал 70% хешрейта Ethereum для NVIDIA RTX 30 от максимального потенциала


Добиться частичного обхода блокировки майнинга ранее удавалось на утилите NBMiner. После ее обновления удалось достигнуть уровня около 70% от максимальной производительности видеокарт GeForce RTX 30 LHR.

Известно, что NBMiner не снимает защиту целиком. Эта утилита способна только поднять производительность майнинга каким-то образом с 50% (уровень ограничения LHR) до 68% от макисмального. Указанный уровень не является «предельным», это скорей «рекомендованное» разработчиками значение, которое обеспечивает стабильный результат. Формально можно повышать уровень и более, но в этом случае нарастают риски срабатывания защиты. Везет не каждому.



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