Компания TP-Link объявила о старте продаж в России двухдиапазонного роутера Archer AX55 повышенной производительности. Устройство уже доставлено на склады реселлеров TP-Link по рекомендованной розничной цене в 5490 рублей.
Роутер TP-Link Archer AX55 относится к новому поколению устройств, благодаря его поддержке сетей Wi-Fi 6. Он позволяет получить быстрый, удобный и качественный доступ в интернет для множества гаджетов и мультимедиа-устройств.
Скорость беспроводного подключения доходит до 2400 Мбит/с на диапазоне 5 ГГц и до 574 Мбит/с на диапазоне 2,4 ГГц. При таких показателях, можно одновременно просматривать потоковое видео в высоком разрешении, загружать файлы большого размера и играть в онлайн-игры без задержек.
Предшественником новой модели был роутер класса AX3000, имеющий встроенную систему безопасности HomeShield и функцию OneMesh. Эти функции перекочевали и в новую модель.
Система безопасности HomeShield и поддержка технологии защиты в открытых сетях WPA3 создают защиту от киберугроз. Функция HomeShield охватывает также встроенный антивирус Avira, средства родительского контроля и приоритезации трафика.
Функция TP-Link OneMesh позволяет строить бесшовную mesh-сеть в паре с усилителями сигнала TP-Link серии RE для обеспечения большего покрытия сети в помещении.
Беспроводной модуль обеспечивает работу функций OFDMA, BSS Coloring, Target-wake-Time, Airtime Fairness, позволяет использовать канал 160 МГц для создания максимальной пропускной способности Wi-Fi.
Из коммуникационных возможностей Archer AX55 можно назвать один гигабитный порт WAN и четыре гигабитных LAN. Установлены четыре фиксированнные антенны с поддержкой Beamforming, 2x2 MU-MIMO и высокомощные модули FEM. Функция статического агрегирования для двух портов LAN позволяет добиваться подключения устройств на скорости до 2 Гбит/с по кабелю Ethernet.
Archer AX55 работает на базе двухъядерного процессора Qualcomm и 512 Мбайт памяти. Для подключения внешних накопителей роутер оснащён портом USB 3.0. Имеется возможность создавать FTP/Samba-сервер и применять функцию Apple Time Machine.