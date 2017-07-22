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В России начались продажи двухдиапазонного роутера TP-Link Archer AX55 с Wi-Fi 6

07 октября 2021, 16:52




Компания TP-Link объявила о старте продаж в России двухдиапазонного роутера Archer AX55 повышенной производительности. Устройство уже доставлено на склады реселлеров TP-Link по рекомендованной розничной цене в 5490 рублей.

Роутер TP-Link Archer AX55 относится к новому поколению устройств, благодаря его поддержке сетей Wi-Fi 6. Он позволяет получить быстрый, удобный и качественный доступ в интернет для множества гаджетов и мультимедиа-устройств.

В России начались продажи двухдиапазонного роутера TP-Link Archer AX55 с Wi-Fi 6


Скорость беспроводного подключения доходит до 2400 Мбит/с на диапазоне 5 ГГц и до 574 Мбит/с на диапазоне 2,4 ГГц. При таких показателях, можно одновременно просматривать потоковое видео в высоком разрешении, загружать файлы большого размера и играть в онлайн-игры без задержек.

Предшественником новой модели был роутер класса AX3000, имеющий встроенную систему безопасности HomeShield и функцию OneMesh. Эти функции перекочевали и в новую модель.

В России начались продажи двухдиапазонного роутера TP-Link Archer AX55 с Wi-Fi 6


Система безопасности HomeShield и поддержка технологии защиты в открытых сетях WPA3 создают защиту от киберугроз. Функция HomeShield охватывает также встроенный антивирус Avira, средства родительского контроля и приоритезации трафика.

Функция TP-Link OneMesh позволяет строить бесшовную mesh-сеть в паре с усилителями сигнала TP-Link серии RE для обеспечения большего покрытия сети в помещении.

В России начались продажи двухдиапазонного роутера TP-Link Archer AX55 с Wi-Fi 6


Беспроводной модуль обеспечивает работу функций OFDMA, BSS Coloring, Target-wake-Time, Airtime Fairness, позволяет использовать канал 160 МГц для создания максимальной пропускной способности Wi-Fi.

Из коммуникационных возможностей Archer AX55 можно назвать один гигабитный порт WAN и четыре гигабитных LAN. Установлены четыре фиксированнные антенны с поддержкой Beamforming, 2x2 MU-MIMO и высокомощные модули FEM. Функция статического агрегирования для двух портов LAN позволяет добиваться подключения устройств на скорости до 2 Гбит/с по кабелю Ethernet.

В России начались продажи двухдиапазонного роутера TP-Link Archer AX55 с Wi-Fi 6


Archer AX55 работает на базе двухъядерного процессора Qualcomm и 512 Мбайт памяти. Для подключения внешних накопителей роутер оснащён портом USB 3.0. Имеется возможность создавать FTP/Samba-сервер и применять функцию Apple Time Machine.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор точки доступа Wi-Fi 6 Aruba Instant On AP22 с облачным управлением. Точка доступа HPE Aruba AP22 ориентирована на сегмент малого бизнеса и поддерживает беспроводной стандарт последнего поколения Wi-Fi 6. Она способна обслужить помещение в несколько сотен квадратных метров и может быть рекомендована для обеспечения быстрого беспроводного доступа десятков клиентов в офисах, на публичных пространствах и даже у домашних пользователей. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор точки доступа Wi-Fi 6 Aruba Instant On AP22 с облачным управлением".

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