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Анонс SSD-накопителя Seagate Game Drive for Xbox в России

07 октября 2021, 18:35




Компания Seagate Technology Holdings представила в России новый твердотельный накопитель Game Drive емкостью 1 Тбайт для игровой приставки Xbox. Производитель называет его «новым шагом в развитии популярной линейки накопителей собственного производства для владельцев консоли».

Анонс SSD-накопителя Game Drive for Xbox в России


Накопитель Seagate Game Drive for Xbox отличается небольшим весом и компактным размером. Он имеет интерфейс USB 3.2 Gen1, который обеспечивает универсальную совместимость. Благодаря этому, можно носить с собой целую библиотеку игр для Xbox Series X, Xbox Series S и всех моделей Xbox One при условии, что у пользователя есть собственный логин владельца игры и пароль Xbox Live.

Анонс SSD-накопителя Game Drive for Xbox в России


Для использования накопителя не требуется отдельный блок питания. Для автоматической настройки Seagate Game Drive for Xbox средствами операционной системы Xbox требуется не более двух минут.

Дизайн нового накопителя имеет встроенную светодиодную подсветку в фирменном зеленом оттенке Xbox. Это делает его прекрасным дополнением игровых консолей.

Анонс SSD-накопителя Game Drive for Xbox в России


Производитель предлагает ограниченную трехлетнюю гарантию на Seagate Game Drive for Xbox. Стоимость накопителя составляет 13 899 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V. Kioxia CD6-V использует хорошо зарекомендовавшую себя 96-слойную 3D TLC память KIOXIA BiCS FLASH, оснащается производительным контроллером и поддерживает PCIe последнего поколения, значительно превосходя и без того удачную линейку CD5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V".

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