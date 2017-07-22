Компания Seagate Technology Holdings представила в России новый твердотельный накопитель Game Drive емкостью 1 Тбайт для игровой приставки Xbox. Производитель называет его «новым шагом в развитии популярной линейки накопителей собственного производства для владельцев консоли».
Накопитель Seagate Game Drive for Xbox отличается небольшим весом и компактным размером. Он имеет интерфейс USB 3.2 Gen1, который обеспечивает универсальную совместимость. Благодаря этому, можно носить с собой целую библиотеку игр для Xbox Series X, Xbox Series S и всех моделей Xbox One при условии, что у пользователя есть собственный логин владельца игры и пароль Xbox Live.
Для использования накопителя не требуется отдельный блок питания. Для автоматической настройки Seagate Game Drive for Xbox средствами операционной системы Xbox требуется не более двух минут.
Дизайн нового накопителя имеет встроенную светодиодную подсветку в фирменном зеленом оттенке Xbox. Это делает его прекрасным дополнением игровых консолей.
Производитель предлагает ограниченную трехлетнюю гарантию на Seagate Game Drive for Xbox. Стоимость накопителя составляет 13 899 рублей.