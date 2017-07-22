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Twitter изучает возможность подключения рефери при переходе на «жаркие споры»

07 октября 2021, 21:18




Как стало известно, Twitter проводит тестирование новой функции, которая будет выдавать рекомендации пользователям, если их разговор в социальной сети Twitter перестает быть нейтральным и переходит на повышенные тона или обостряется. Тем самым, как считают разработчики, они помогут пользователям избежать неприятностей и сократят случаи появления неприязни между участниками обсуждений.

Необходимость внедрения подобной функции обусловлена природой социальной платформы, считают разработчики. Для нее характерно ведение обсуждений, которые могут легко переходить в форму «горячего, напряженного или ядовитого» общения, в форму жарких споров, когда участники могут неправильно интерпретировать «атмосферу» происходящего. В таких ситуациях, люди могут наговорить друг другу такого, чего не собирались. Подобный сценарий развития разговоров особенно характерен при обсуждении спорных тем.

Twitter изучается возможность подключения рефери для оценки «жарких споров»


Пытаясь стимулировать более здоровые обсуждения в социальной сети, Twitter тестирует специальную функцию, которая позволит предупреждать пользователей о приближении «момента наивысшего накала». Эта функция будет сообщать, что разговор становится излишне «горячим или интенсивным».

Новая функция будет проявлять себя тем, что в начале строки нового твита окажется подставлен тег 'Heads Up!' («Внимание!»). Он сообщит пользователям о нежелательном продолжении обсуждения в том же ключе.

Наряду с этим также будет выдаваться одно из сообщений следующего содержания:


  1. Remember the human: Communicating with respect makes Twitter better.
    Напоминаем: Уважительное общение делает Twitter лучше!»).
  2. Facts matter: Checking the facts help everyone.
    Опирайтесь на факты: Прежде чем сказать, убедитесь в достоверности.
  3. Diverse perspectives have value: Discovering new perspectives can strengthen your own.
    Каждая точка зрения имеет право на существование: Чем больше узнаешь других мнений, тем лучше понимаешь собственное.


Пока нет полной ясности, каким образом Twitter будет выявлять обсуждения, которые переходят в «буйную форму». Разработчики заявили, что работа продолжается, но они готовы поощрять ведение здравых обсуждений на платформе.

На данный момент также неясно, с какими учетными записями тестируется эта функция и когда она будет запущена для широкой публики.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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