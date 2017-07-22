Как стало известно, Twitter проводит тестирование новой функции, которая будет выдавать рекомендации пользователям, если их разговор в социальной сети Twitter перестает быть нейтральным и переходит на повышенные тона или обостряется. Тем самым, как считают разработчики, они помогут пользователям избежать неприятностей и сократят случаи появления неприязни между участниками обсуждений.
Необходимость внедрения подобной функции обусловлена природой социальной платформы, считают разработчики. Для нее характерно ведение обсуждений, которые могут легко переходить в форму «горячего, напряженного или ядовитого» общения, в форму жарких споров, когда участники могут неправильно интерпретировать «атмосферу» происходящего. В таких ситуациях, люди могут наговорить друг другу такого, чего не собирались. Подобный сценарий развития разговоров особенно характерен при обсуждении спорных тем.
Пытаясь стимулировать более здоровые обсуждения в социальной сети, Twitter тестирует специальную функцию, которая позволит предупреждать пользователей о приближении «момента наивысшего накала». Эта функция будет сообщать, что разговор становится излишне «горячим или интенсивным».
Новая функция будет проявлять себя тем, что в начале строки нового твита окажется подставлен тег 'Heads Up!' («Внимание!»). Он сообщит пользователям о нежелательном продолжении обсуждения в том же ключе.
Наряду с этим также будет выдаваться одно из сообщений следующего содержания:
Remember the human: Communicating with respect makes Twitter better. Напоминаем: Уважительное общение делает Twitter лучше!»).
Facts matter: Checking the facts help everyone. Опирайтесь на факты: Прежде чем сказать, убедитесь в достоверности.
Diverse perspectives have value: Discovering new perspectives can strengthen your own. Каждая точка зрения имеет право на существование: Чем больше узнаешь других мнений, тем лучше понимаешь собственное.
Пока нет полной ясности, каким образом Twitter будет выявлять обсуждения, которые переходят в «буйную форму». Разработчики заявили, что работа продолжается, но они готовы поощрять ведение здравых обсуждений на платформе.
На данный момент также неясно, с какими учетными записями тестируется эта функция и когда она будет запущена для широкой публики.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".