Компания AMD официально объявила на своем сайте, что ее процессоры, получившие официальное подтверждение совместимости с Windows 11, могут существенно терять в своей производительности при работе под новой ОС Microsoft. Наиболее сильно потери будут проявляться при запуске игр.
Ухудшения проявляются прежде всего в возникновении повышенных задержек при работе с кэшем L3. Они в три раза превосходят значения, которые имелись при работе под более ранней ОС.
Помимо этого, новая ОС Microsoft нарушает отработанную систему выбора «предпочтительных» ядер на процессорах AMD (функция UEFI CPPC2). Речь о том, что под работу ОС «отдаются» два «лучших» ядра процессора, которые могут работать на самых высоких частотах разгона. Вместо того, чтобы обслуживать именно «тяжелую» прикладную нагрузку, на них направляется «легкопоточный» трафик.
Эта ошибка наиболее заметно проявляет себя в системах с процессорами, где насчитывается более 8 ядер, рассчитаными на поддержку «тяжелых» прикладных нагрузок (TDP выше 65 Вт).
По данным AMD и Microsoft, повышенная задержка при работе с кэшем L3 сказывается на производительности приложений, чувствительных к наличию высокопроизводительной памяти. В частности, это касается игр, которые могут потерять до 10-15% своей игровой производительности в Windows 11.
«Неправильная» работы системы UEFI CPPC2 влечет снижение производительности в задачах, где изобилуют «легкие потоки», поскольку ОС «не знает», какие два ядра являются лучшими с точки зрения их производительности.
Обе проблемы выявлены совместными усилиями AMD и Microsoft. В настоящее время ведутся работы по их устранению. Ведется подготовка обновления ОС, которое будет выпущено через Центр обновления Windows. Появление обновления запланировано на октябрь 2021 года.
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