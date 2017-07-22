РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

AMD и Microsoft выявили 15% снижение производительности процессоров под Windows 11

07 октября 2021, 22:16




Компания AMD официально объявила на своем сайте, что ее процессоры, получившие официальное подтверждение совместимости с Windows 11, могут существенно терять в своей производительности при работе под новой ОС Microsoft. Наиболее сильно потери будут проявляться при запуске игр.

Ухудшения проявляются прежде всего в возникновении повышенных задержек при работе с кэшем L3. Они в три раза превосходят значения, которые имелись при работе под более ранней ОС.

AMD и Microsoft выявили 15% потерю производительности процессорами под Windows 11


Помимо этого, новая ОС Microsoft нарушает отработанную систему выбора «предпочтительных» ядер на процессорах AMD (функция UEFI CPPC2). Речь о том, что под работу ОС «отдаются» два «лучших» ядра процессора, которые могут работать на самых высоких частотах разгона. Вместо того, чтобы обслуживать именно «тяжелую» прикладную нагрузку, на них направляется «легкопоточный» трафик.

Эта ошибка наиболее заметно проявляет себя в системах с процессорами, где насчитывается более 8 ядер, рассчитаными на поддержку «тяжелых» прикладных нагрузок (TDP выше 65 Вт).

AMD и Microsoft выявили 15% потерю производительности процессорами под Windows 11


По данным AMD и Microsoft, повышенная задержка при работе с кэшем L3 сказывается на производительности приложений, чувствительных к наличию высокопроизводительной памяти. В частности, это касается игр, которые могут потерять до 10-15% своей игровой производительности в Windows 11.

«Неправильная» работы системы UEFI CPPC2 влечет снижение производительности в задачах, где изобилуют «легкие потоки», поскольку ОС «не знает», какие два ядра являются лучшими с точки зрения их производительности.

Обе проблемы выявлены совместными усилиями AMD и Microsoft. В настоящее время ведутся работы по их устранению. Ведется подготовка обновления ОС, которое будет выпущено через Центр обновления Windows. Появление обновления запланировано на октябрь 2021 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

Читайте также:

  • Twitter изучается возможность подключения рефери при переходе на «жаркие споры»
  • Telegram и Signal стали главными бенефициарами падения Facebook, Instagram и WhatsApp
  • Глобальный сбой WhatsApp, Facebook и Instagram продлился 6 часов
  • Функция RAM Plus должна появиться у флагманских телефонов Samsung среднего класса
  • Глобальный сбой сетей WhatsApp, Facebook и Instagram

    • следующая новость
    Gigabyte показал новое игровое кресло Aorus Gaming до его официального анонса

    предыдущая новость
    Twitter изучает возможность подключения рефери при переходе на «жаркие споры»

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Обзор экосистемы Intel® NUC Elements U-серии 11-го поколения
    Лучший процессорный кулер Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Главные новости за неделю Лучший процессор для игр Обзор экосистемы Intel NUC Elements U-серии 11-го поколения
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    8 октября, 2021

    Gigabyte показал новое игровое кресло Aorus Gaming до его официального анонса

    7 октября, 2021

    AMD и Microsoft выявили 15% снижение производительности процессоров под Windows 11

    Twitter изучает возможность подключения рефери при переходе на «жаркие споры»

    Анонс SSD-накопителя Seagate Game Drive for Xbox в России

    В России начались продажи двухдиапазонного роутера TP-Link Archer AX55 с Wi-Fi 6

    GMiner все эффективнее борется с антимайнером Nvidia

    Исследование Jabra: 80% сотрудников предпочитают «работать в компании, вкладывающей средства в технологии»

    Canon разработала 3D-систему EOS VR и двойной объектив «рыбий глаз» Canon RF

    XPG объявила о выпуске игрового 15,6-дюймового ноутбука XENIA 15 KC

    6 октября, 2021

    Motorola Edge 20 Pro в России: 6,7-дюймовый OLED-дисплей и мощная камера на 108 Мп

    Анонс планшета Nokia T20: 10,4-дюймовый IPS-дисплей 2K и скандинавский дизайн

    Смартфоны Samsung Galaxy M52 5G и M22 поступили в продажу в России

    Corsair готовит новые модули памяти DDR5: Vengeance и Dominator

    WiFi FastConnect 6900 для Windows 11 обеспечивает задержки на уровне Ethernet-сетей

    Telegram и Signal стали главными бенефициарами падения Facebook, Instagram и WhatsApp

    5 октября, 2021

    Яндекс выпустил обновленную колонку Станция мини и ТВ-приставку Модуль

    Доступная игровая видеокарта AMD Radeon RX 6600 выйдет 13 октября

    iiPhone 13 Pro Max получил лучший дисплей для смартфонов по версии DxOMark

    Флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 Super появится в январе 2022 года

    Чипсет Apple A15 оказался лучше, чем обещал производитель

    ССЫЛКИ