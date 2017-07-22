Немецкое подразделение Gigabyte опубликовало в Twitter фотографии нового игрового кресла Aorus Gaming, разработанного в компании. Пикантность публикации придает то, что новое устройство еще не анонсировано официально. В результате поползли слухи, что данная публикация может быть мошеннической.
Необычность ситуации состоит в том, что новое кресло серьезно отличается от традиционных игровых кресел, в том числе и разработанных в Gigabyte. Но эксперты уже оценили новый дизайн и называли его «Очень компактным», «Необычным» и «Трендовым». Слоган нового стула: «Играй как профессионал, сиди как босс!»
Gigabyte выбрал простой, двухцветный дизайн с черно-белым вариантом оформления. Место, где сидит игрок, похоже, покрыто велюром. Среди коммуникационных возможностей названы два порта, отсутствие каких либо параметров настройки немного удивляет.
В настоящее время представлено не так много информации о новой разработке. Судя по дизайну, новое кресло предназначено в первую очередь для геймеров, которые любят играть в консольные и мобильные игры.
Пока неизвестно, когда будет выпущено новое игровое кресло Gigabyte и сколько оно будет стоить.