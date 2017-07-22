РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Gigabyte показал новое игровое кресло Aorus Gaming до его официального анонса

08 октября 2021, 07:54




Немецкое подразделение Gigabyte опубликовало в Twitter фотографии нового игрового кресла Aorus Gaming, разработанного в компании. Пикантность публикации придает то, что новое устройство еще не анонсировано официально. В результате поползли слухи, что данная публикация может быть мошеннической.

Gigabyte показал свое новое игровое кресло Aorus Gaming до официального анонса


Необычность ситуации состоит в том, что новое кресло серьезно отличается от традиционных игровых кресел, в том числе и разработанных в Gigabyte. Но эксперты уже оценили новый дизайн и называли его «Очень компактным», «Необычным» и «Трендовым». Слоган нового стула: «Играй как профессионал, сиди как босс!»

Gigabyte выбрал простой, двухцветный дизайн с черно-белым вариантом оформления. Место, где сидит игрок, похоже, покрыто велюром. Среди коммуникационных возможностей названы два порта, отсутствие каких либо параметров настройки немного удивляет.

Gigabyte показал свое новое игровое кресло Aorus Gaming до официального анонса


В настоящее время представлено не так много информации о новой разработке. Судя по дизайну, новое кресло предназначено в первую очередь для геймеров, которые любят играть в консольные и мобильные игры.

Пока неизвестно, когда будет выпущено новое игровое кресло Gigabyte и сколько оно будет стоить.

Gigabyte показал свое новое игровое кресло Aorus Gaming до официального анонса




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed. Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed в компактном форм-факторе 65% предлагает сразу несколько возможностей беспроводного и проводного подключения, имеет индивидуальную RGB-подсветку каждой клавиши и выпускается в вариантах с переключателями Razer Green и Yellow. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed: первый пошёл".

Читайте также:

  • Умные часы Apple Watch Series 7 появятся в продаже 15 октября
  • ROCCAT и Oakley выпустили геймерские дизайнерские очки с диоптрией
  • Китайский автолюбитель отсудил у Tesla тройную стоимость электромобиля Model S
  • USB-IF выпустила ряд новых логотипов для сертификации USB-устройств и кабелей
  • Анонс клавиатуры Filco Majestouch 2S Metal SUS: настоящая японская нержавеющая сталь

    • предыдущая новость
    AMD и Microsoft выявили 15% снижение производительности процессоров под Windows 11

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Обзор экосистемы Intel® NUC Elements U-серии 11-го поколения
    Лучший процессорный кулер Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Главные новости за неделю Лучший процессор для игр Обзор экосистемы Intel NUC Elements U-серии 11-го поколения
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    8 октября, 2021

    Gigabyte показал новое игровое кресло Aorus Gaming до его официального анонса

    7 октября, 2021

    AMD и Microsoft выявили 15% снижение производительности процессоров под Windows 11

    Twitter изучает возможность подключения рефери при переходе на «жаркие споры»

    Анонс SSD-накопителя Seagate Game Drive for Xbox в России

    В России начались продажи двухдиапазонного роутера TP-Link Archer AX55 с Wi-Fi 6

    GMiner все эффективнее борется с антимайнером Nvidia

    Исследование Jabra: 80% сотрудников предпочитают «работать в компании, вкладывающей средства в технологии»

    Canon разработала 3D-систему EOS VR и двойной объектив «рыбий глаз» Canon RF

    XPG объявила о выпуске игрового 15,6-дюймового ноутбука XENIA 15 KC

    6 октября, 2021

    Motorola Edge 20 Pro в России: 6,7-дюймовый OLED-дисплей и мощная камера на 108 Мп

    Анонс планшета Nokia T20: 10,4-дюймовый IPS-дисплей 2K и скандинавский дизайн

    Смартфоны Samsung Galaxy M52 5G и M22 поступили в продажу в России

    Corsair готовит новые модули памяти DDR5: Vengeance и Dominator

    WiFi FastConnect 6900 для Windows 11 обеспечивает задержки на уровне Ethernet-сетей

    Telegram и Signal стали главными бенефициарами падения Facebook, Instagram и WhatsApp

    5 октября, 2021

    Яндекс выпустил обновленную колонку Станция мини и ТВ-приставку Модуль

    Доступная игровая видеокарта AMD Radeon RX 6600 выйдет 13 октября

    iiPhone 13 Pro Max получил лучший дисплей для смартфонов по версии DxOMark

    Флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 Super появится в январе 2022 года

    Чипсет Apple A15 оказался лучше, чем обещал производитель

    ССЫЛКИ