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Samsung анонсировала SDK для управления памятью CXL

08 октября 2021, 10:59




Компания Samsung Electronics представила созданный ею набор программных средств Scalable Memory Development Kit (SMDK) для памяти Compute Express Link (CXL). Новый набор представлен впервые в отрасли программных решений с открытым исходным кодом.

Платформа Compute Express Link представляет собой открытый протокол для высокоскоростных внутрисистемных соединений, разработку которого вела сначала Intel. Затем она была передана консорциуму CXL. Этот протокол отвечает за высокоскоростной обмен данными между процессором и ускорителями, буферной памятью и интеллектуальными устройствами ввода-вывода. Протокол предназначен для повышения производительности вычислений в центрах обработки данных следующего поколения.

Samsung анонсировала выпуск SDK для управления памятью CXL


Первые образцы модулей памяти CXL были представлены Samsung в мае этого года. Они позволяют масштабировать ее объем и повышать пропускную способность до уровня, который намного превышает возможности нынешних серверных систем.

Область применения платформы CXL выходит далеко за рамки только аппаратного обеспечения. Эта технология предлагает простые в интеграции программные инструменты, что делает память CXL намного более доступной для разработчиков систем ЦОДов. Бенефициарами являются такие направления развития, как искусственный интеллект (AI), машинное обучение (ML) и строительство периферийных сетей 5G.

Протокол CXL обеспечивает минимальные задержки при обмене данными, а также согласованность содержимого в пространстве памяти процессора и подключенных устройств. Он способен обеспечить поддержку разветвлений трафика передачи данных при подключении к большему количеству устройств; а также объединение данных передаваемой памяти для повышения эффективности ее использования и предоставления по запросу.

Соединения по протоколу CXL уже стали сегодня открытым отраслевым стандартом, который позволяет различным типам устройств, таким как ускорители, расширители памяти и интеллектуальные устройства ввода-вывода, работать более эффективно.

Samsung анонсировала выпуск SDK для управления памятью CXL


Новый пакет SMDK от Samsung позволяет разрабатывать системы управления памятью для гетерогенных систем. Доступный обширный комплект ПО состоит из наборов предварительно созданных, повторно используемых кодов и интерфейсов API. Используя SMDK, системные разработчики могут встраивать память CXL в свои ИТ-системы без необходимости изменять существующие среды приложений.

Новый SMDK поддерживает виртуализацию памяти, позволяя разработчикам систем эффективно управлять расширенным пулом памяти в архитектурах с общей памятью. Используя собственный механизм Intelligent Tiering Engine, SMDK позволяет настраивать тип памяти, емкость и полосу пропускания, чтобы обеспечить наиболее подходящие условия для ее применения.

SMDK доступен в ограниченном количестве для тестирования. Общий доступ к SDK будет открыт в первой половине 2022 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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