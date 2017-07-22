В распоряжении авторитетного специализированного издания Videocardz попали новые материалы с характеристиками флагманской видеокарты GeForce RTX 3090 Ti SKU. Она готовится к выпуску, и недавно ее спецификация была передана партнерам NVIDIA.
Первое, что удалось узнать из новых документов - новая флагманская модель линейки RTX 30 будет называться не RTX 3090 SUPER, а более привычно - RTX 3090 Ti. Она получит больше вычислительных ядер, чем «стандартная» RTX 3090, появятся многочисленные изменения в конфигурации ее подсистем памяти, питания и пр.
Самое важное - это существенный рост мощности по сравнению со стандартным образцом RTX 3090. По имеющимся данным, RTX 3090 Ti будет иметь TDP до 450 Вт. Это на целых 100 Вт больше, чем у «оригинальной» видеокарты.
Пока нет полной уверенности в том, что указанное значение мощности не относится только к референтной RTX 3090 Ti. Фактически оно может быть понижено при выпуске клонов партнерами. Впрочем, эта информация уже не настолько новая, потому что ранее об том же сообщал информатор под ником Kopite7kimi. Полученный документ подтвердил его слухи.
Новым стало то, что в слухах от Kopite7kimi не упоминался новый разъем питания видеокарты. Раньше считалось, что на эту видеокарту будет установлен 12-контактный разъем Molex Microfit. Но, по свежим слухам, в ней появится 16-контактный разъем Microfit 3.0, поддерживающий стандарт PCIe Gen5.
В документе NVIDIA нет точного упоминания, что будет установлен именно этот разъем. Указано только то, что он окажется 16-контактным. Но поскольку пока есть сведения только об одном 16-контактном разъеме с форматом MicroFit, то назван именно MicroFit 3.0.
Однако с разъемом Micro-Fit 3.0 связаны некоторые ограничения: по своим текущим параметрам, он не отвечает электрическим характеристикам нового интерфейса. Есть предположение, что его параметры могут быть пересмотрены.
Многое станет понятно в ноябре, когда появится информация о совместимых материнских платах. Из их параметров и описания можно будет сделать окончательный вывод о выбранном разъеме.
Упоминание нового разъема заставляет задуматься над тем, получит ли новая видеокарта интерфейс PCIe Gen5. Очевидно, что если совместимость с PCIe Gen5 не будет подтверждена, то нет никакого смысла в установке другого разъема.
Еще одна новая информация касается прироста пропускной способности буферной видеопамяти до 21 Гбит/с. У экспертов уже есть подтверждение, что на новой видеокарте будут устанавливаться более крупные, 2-гигабайтные модули памяти взамен модулей на 1 Гбайт, как у текущих моделей. Это означает, что в эталонной видеокарте потребуется использовать новую схемотехнику.
Интересно, что, по слухам, переход на 2-Гбайт модули также произойдет и с видеокартами RTX 3070 Ti 16GB, но там замена схемотехники не потребуется.
По слухам, флагманская видеокарта RTX 3090 Ti будет выпущена в январе 2022 года вместе с двумя другими моделями: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 16 Gb и RTX 2060 12 Gb.
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