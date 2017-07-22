Компания XPG, являющаяся дочкой ADATA, объявила о разгоне в лабораторных условиях модуля памяти DDR5 и достижении устойчивой скорости передачи в 8118 МТ/с.
Компания XPG стала первым на рынке производителем DRAM-памяти, кто сумел достичь такого высокого результата. По оценкам производителя, это отражает высокий уровень технического совершенства, достигнутый компанией, и ее богатый накопленный опыт, который позволяет раскрыть потенциал новых модулей памяти в полном объеме.
Рекордный результат был достигнут с использованием модуля памяти DDR5, который сейчас находится в разработке. При работе на базовой частоте он демонстрирует производительность на уровне 4800 МТ/с. Все испытания проводились на оборудовании Лаборатории XPG Overclocking Lab (XOCL).
Компания XPG специализируется на производстве модулей памяти высокого качества и защищенности, которая предназначена для геймеров, энтузиастов ПК и оверклокеров. Ее лаборатория XOCL была основана только в 2018 году.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".