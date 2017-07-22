РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

ADATA XPG разогнала память DDR5 до рекордной скорости 8118 МТ/с

08 октября 2021, 14:18




Компания XPG, являющаяся дочкой ADATA, объявила о разгоне в лабораторных условиях модуля памяти DDR5 и достижении устойчивой скорости передачи в 8118 МТ/с.

Компания XPG стала первым на рынке производителем DRAM-памяти, кто сумел достичь такого высокого результата. По оценкам производителя, это отражает высокий уровень технического совершенства, достигнутый компанией, и ее богатый накопленный опыт, который позволяет раскрыть потенциал новых модулей памяти в полном объеме.

ADATA XPG разогнала память DDR5 до рекордного уровня 8118 МТ/с


Рекордный результат был достигнут с использованием модуля памяти DDR5, который сейчас находится в разработке. При работе на базовой частоте он демонстрирует производительность на уровне 4800 МТ/с. Все испытания проводились на оборудовании Лаборатории XPG Overclocking Lab (XOCL).

Компания XPG специализируется на производстве модулей памяти высокого качества и защищенности, которая предназначена для геймеров, энтузиастов ПК и оверклокеров. Ее лаборатория XOCL была основана только в 2018 году.

ADATA XPG разогнала память DDR5 до рекордного уровня 8118 МТ/с




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Corsair готовит к выпуску новые модули памяти DDR5: Vengeance и Dominator
  • ADATA Industrial начинает выпускать память DDR5 промышленного класса нового поколения
  • Oracle представила новые решения платформы Exadata X9M и локального облака Exadata Cloud@Customer X9M
  • Анонс BIOSTAR TZ590-BTC DUO: материнская плата для всех видов майнинга
  • PNY выпустит память Performance DDR5 4800 МГц нового поколения для геймеров в IV кв. 2021 года

    • следующая новость
    Рынок данных о местоположении пользователей достиг уровня 12 млрд долларов

    предыдущая новость
    Флагманская NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti выйдет в январе 2022 года

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Как купить ключ в SuperCDK и получить Windows 10 с пожизненной лицензией за $14 Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка
    Как купить ключ в SuperCDK и получить Windows 10 с пожизненной лицензией за $14 Лучший процессорный кулер Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Главные новости за неделю Лучший процессор для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    8 октября, 2021

    Экзоскелет Panasonic Koma 1.5 может работать в режиме «багги» и «железных ног»

    Рынок данных о местоположении пользователей достиг уровня 12 млрд долларов

    ADATA XPG разогнала память DDR5 до рекордной скорости 8118 МТ/с

    Флагманская NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti выйдет в январе 2022 года

    Samsung анонсировала SDK для управления памятью CXL

    Gigabyte показал новое игровое кресло Aorus Gaming до его официального анонса

    7 октября, 2021

    AMD и Microsoft выявили 15% снижение производительности процессоров под Windows 11

    Twitter изучает возможность подключения рефери при переходе на «жаркие споры»

    Анонс SSD-накопителя Seagate Game Drive for Xbox в России

    В России начались продажи двухдиапазонного роутера TP-Link Archer AX55 с Wi-Fi 6

    GMiner все эффективнее борется с антимайнером Nvidia

    Исследование Jabra: 80% сотрудников предпочитают «работать в компании, вкладывающей средства в технологии»

    Canon разработала 3D-систему EOS VR и двойной объектив «рыбий глаз» Canon RF

    XPG объявила о выпуске игрового 15,6-дюймового ноутбука XENIA 15 KC

    6 октября, 2021

    Motorola Edge 20 Pro в России: 6,7-дюймовый OLED-дисплей и мощная камера на 108 Мп

    Анонс планшета Nokia T20: 10,4-дюймовый IPS-дисплей 2K и скандинавский дизайн

    Смартфоны Samsung Galaxy M52 5G и M22 поступили в продажу в России

    Corsair готовит новые модули памяти DDR5: Vengeance и Dominator

    WiFi FastConnect 6900 для Windows 11 обеспечивает задержки на уровне Ethernet-сетей

    Telegram и Signal стали главными бенефициарами падения Facebook, Instagram и WhatsApp

    ССЫЛКИ